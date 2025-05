The Last of Us no termina: HBO planea una cuarta temporada para cerrar su historia

The Last of Us

La serie The Last of Us, una de las producciones más exitosas de HBO, no concluirá en su tercera temporada. De acuerdo con sus creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, se necesitarán al menos cuatro temporadas para adaptar por completo el argumento de The Last of Us Parte II, el segundo videojuego de la franquicia.

Para sus creadores el comprimir toda la historia en dos o tres temporadas sería injusto para los personajes y para el público.

Adaptación compleja: se necesita más espacio narrativo

Desde el inicio de la segunda temporada, estrenada en abril de 2025, los guionistas han optado por una narrativa más pausada, centrada en los traumas emocionales, los nuevos personajes y los arcos profundos que caracterizan a la segunda entrega del videojuego.

Frente a este reto, la producción ha decidido expandir el contenido a una cuarta temporada, algo que fue también fue insinuado por Francesca Orsi, directora de series dramáticas de HBO.

Los fans pueden esperar una adaptación fiel y extendida

El plan actual es mantener la fidelidad al material original sin sacrificar el ritmo emocional que ha hecho de la serie un fenómeno global. La tercera temporada, ya confirmada, abarcará una parte de los eventos del segundo juego, mientras que la cuarta permitiría cerrar los arcos narrativos pendientes sin prisas.

Aunque HBO aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la extensión definitiva de la serie, tanto las declaraciones de los creadores como el enfoque actual de la producción apuntan a que The Last of Us seguirá al menos hasta 2027.