Devolvió más de 15 mil dólares y como recompensa le entregaron unos chocolates

(Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Una joven argentina demostró que no importa el dinero que se atraviese en el camino, la honestidad prima ante todo. En la playa de Paraná, una fémina se encontró con un maletín lleno de dinero y optó por devolvérselo a su dueño.

En una entrevista con un medio local narró que en una maleta encontró el monto de 18 millones de pesos (más de 15 mil dólares). Para su sorpresa, el dueño de este dinero llegó minutos más tarde para encontrarse con los excelentes valores de esta trabajadora.

Historia

“Con mi compañera nos pusimos a recorrer la playa como siempre, para ver si había algo anormal. Y encontramos arriba de un auto un maletín, lo trajimos a la garita para verificar si tenía algún DNI, pero nos encontramos que había plata. Mucho dinero”, relató en primera instancia.

“Enseguida lo llame a mi hermano para ver cómo manejamos la situación. A los 40 minutos aparece el señor, bastante movilizado buscando el maletín”.

“Se lo devolví. Esta persona vino desesperada. En el momento no me dijo (la cantidad de dinero que buscaba), pero me terminé enterando eran 18 millones de pesos. La persona tenía unos 50 años. Me dijo que esa plata la necesitaba”, agregó.

“En el momento nos agradeció, al momento regresó y nos dio unos chocolates. No hacia falta que nos de nada”, terminó su intervención.