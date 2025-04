Virginia Limongi revela su lucha contra el hipotiroidismo

Virginia Limongi, una de las figuras más deslumbrantes de la televisión ecuatoriana, no solo cautiva con su innegable belleza, sino también con la fortaleza y transparencia con la que aborda los desafíos de su vida.

PUBLICIDAD

En una entrevista exclusiva con Metro Ecuador, la carismática presentadora abrió su corazón para hablar sobre su batalla contra el hipotiroidismo, su visión positiva ante las adversidades, la solidez de su matrimonio y otros aspectos de su vida personal y profesional.

Con la sinceridad que la caracteriza, Virginia compartió detalles de un inicio de año complicado, revelando que incluso estuvo internada. Sin embargo, su perspectiva optimista brilla incluso en la dificultad: “Dicen que cuando uno comienza así es porque el año va a ser muy bueno. He intentado ver las cosas de una manera diferente, quizás también colocando un poco de positivismo dentro de todo el caos que puedo vivir y ver no como un problema, sino un desafío.” Esta filosofía de vida la ha convertido en un ejemplo de resiliencia para muchos de sus seguidores.

Virginia Limongi.

Para nadie es un secreto que Virginia Limongi es considerada una de las mujeres más hermosas del Ecuador. Su porte, elegancia y carisma la han posicionado como un referente de belleza. Sin embargo, más allá de su atractivo físico, Virginia demuestra una profunda conexión con su interior y una aceptación de sí misma que inspira.

La relación con su familia

En la entrevista, Virginia también habló sobre su familia, describiéndolos como “divinos”. Compartió con alegría los avances de su hija en la escuela y la emoción de esta nueva etapa. Respecto a su esposo, Cezar Augusto, quien también trabaja en el medio televisivo como bailarín en otra cadena, Virginia abordó con madurez el equilibrio de tener una relación en la industria del entretenimiento.

Cuando se le preguntó sobre los rumores y las críticas que a veces circulan en el medio, demostró una gran inteligencia emocional. “El problema es que cuando estás en la industria, quizás todo se maximiza, pero yo creo que muchas personas dentro de una relación podrán entender que muchas veces uno comete ciertos errores,” reflexionó sobre un episodio pasado donde archivó fotos de su relación en redes sociales, generando especulaciones.

No le molesta ser tema de la farándula

Con una postura firme pero comprensiva, añadió: “No puedo quejarme con la farándula si yo estoy provocando la primera ola...”

PUBLICIDAD

Virginia también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales por sus comentarios sobre ciertos tipos de bailes en televisión, dejando claro su punto de vista sin entrar en confrontaciones. “Las personas que me conocen saben que yo normalmente lo que digo lo hago y me he mantenido así, nunca he escuchado alguna polémica ni que yo he hablado mal de alguien, ni actitudes diferentes de mi parte.”

Su batalla contra el hipotiroidismo

Sin embargo, uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Virginia habló abiertamente sobre su lucha contra el hipotiroidismo, una condición que padece desde los 18 años. Con valentía, admitió haber sido “bastante irresponsable” al no cuidarse inicialmente. Fue durante su tiempo en televisión que tomó conciencia de la importancia de su salud, impulsada por su familia.

“Había pasado de tener hipertiroides a hipotiroidismo y eso no te hace subir de peso. O sea, a mí lo que me había explicado es eso que a raíz de eso de la medicación y de un desequilibrio hormonal que tengo porque tengo ovario poliquístico... eso contribuyó a que yo hiciera una dieta, dejara muchas cosas de lado y mi cuerpo comenzara a perder peso,” explicó Virginia, abordando las críticas que recibió por su delgadez.

Con una admirable madurez, relató cómo las críticas llegaron a afectarla, pero cómo finalmente tomó la decisión de tomar las riendas de su salud. “Si algo verídicamente no me gusta y yo sé que tengo el poder de cambiarlo entonces debo cambiarlo: yendo al médico, buscando un nutricionista, yendo al gimnasio, comiendo una manera diferente, intentándolo.”

Virginia Limongi.

Hoy en día, Virginia sigue batallando con su condición, pero lo hace de una manera consciente y proactiva. “Aún me cuesta subir de peso para todo lo que como no subo tanto, pero claro, a mí me gusta ser curvilínea, me gusta tener ‘entradita’ en la cintura... pero por diversas cosas, por ejemplo, cuando me fui al Miami Swim Week bajé de peso para poder tener mi cuerpo sumamente tonificado y llegar a las pasarelas de Miami... después de eso no lo lograba subir, pero ahora estoy en un momento donde yo le digo a todas las mujeres: si tú al desnudarte te ves al espejo y te gustas, ya has ganado toda la vida, porque te gustas como eres sin maquillaje, sin prenda, sin disfrazar nada, te gusta estar cual eres y eso se refleja”.

En cuanto a su relación con otros talentos del medio, Virginia se define como una persona que evita los conflictos. “Yo no me peleo, amiga,” afirmó con convicción, demostrando una actitud conciliadora y enfocada en su propio bienestar.

Su carrera en la Tv

Actualmente, Virginia se encuentra inmersa en la conducción del programa “Supermodelo 2025” de Ecuavisa, una producción que por primera vez reúne a hombres y mujeres en la competencia. La presentadora se muestra entusiasmada con este nuevo formato, destacando la dinámica y el nivel de los participantes.

No prefiere leer comentarios en redes sociales

Finalmente, compartió con Metro Ecuador su perspectiva sobre la crueldad que a veces pueden tener las críticas hacia los talentos de pantalla. Con sabiduría, confesó que prefiere no leer los comentarios negativos que no se dirigen directamente a su perfil. “Yo aprendí a la mala de que la gente tiene derecho a tener su opinión... el problema ya está cuando a veces ya ese comentario se vuelve un hate innecesario. Sin embargo, como te digo, ya queda en cada uno si le vas a dar cabida a que se hable de eso y que tú también estés hablando de eso en tu entorno, eso te va a afectar, pero nadie pasa a tu casa si no le abres la puerta.”

Virginia Limongi.

En definitiva, la entrevista con Virginia Limongi revela a una mujer multifacética: una presentadora talentosa, una madre amorosa, una esposa sólida y una persona resiliente que enfrenta los desafíos de la vida con positivismo y amor propio.

Su transparencia al hablar sobre su batalla contra el hipotiroidismo y su madurez al lidiar con la exposición mediática la convierten en una figura inspiradora para el público ecuatoriano.