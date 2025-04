Súpermodelo 2025: ¿Virginia Limongi tiene sus favoritos?

Los pasillos de Ecuavisa están que arden y los rumores corren como pólvora en el mundo del showbiz ecuatoriano.

La tercera temporada de Súpermodelo 2025, liderado ahora por la ex Miss Ecuador Virginia Limongi, se ha visto envuelta en una controversia que ha encendido las redes sociales. ¿La razón? Acusaciones de supuesto favoritismo por parte de Limongi, lo que habría influido directamente en la decisión de los jueces de no eliminar a ningún participante en el programa de este martes 8 de abril.

¿Qué pasó?

La ausencia de una eliminación en el programa en vivo de este martes 8 de abril desató una ola de especulaciones entre los televidentes y seguidores del reality.

Las teorías no tardaron en surgir, apuntando directamente a la influencia que Virginia Limongi podría estar ejerciendo sobre el panel de jueces. Se comenta en los corrillos digitales que la carismática presentadora tendría sus “pupilos” dentro del concurso, protegiéndolos de la temida eliminación.

Metro Ecuador no dudó en ir directamente al corazón de la noticia.

Nuestro equipo tuvo acceso exclusivo a las instalaciones donde se graba Súpermodelo 2025 y confrontó a la propia Virginia Limongi sobre estas explosivas acusaciones. La respuesta de ella no se hizo esperar, en una entrevista que promete aclarar el panorama...

Esta fue la entrevista:

Metro Ecuador: A ver, Virginia, dicen que tú tienes tus favoritos en el reality y que por eso no hubo eliminación. ¿Qué tienes que decir al respecto?

Virginia Limongi: No, no, no, para nada. O sea, yo si te soy sincera los veo a todos, chicos y chicas, como mis hijos. Yo vivo el potencial, conozco sus historias, lo tanto que han luchado para estar ahí. Así que sí creo que es importante que exista alguien que ya está en el medio y lo sepa guiar, porque no solamente es modelar, ellos están en un canal de televisión donde eso también juega a veces en contra por los nervios. Pero sé que algunos tienen sus favoritos, lo dejan saber en redes sociales.

Virginia Limongi.

La respuesta de Limongi, aunque negando categóricamente el favoritismo, dejó entrever la dinámica interna del concurso. Reconoció la existencia de “favoritos” entre el público e incluso dentro del mismo grupo de participantes, donde ya se han formado alianzas, rivalidades y hasta ¡romances!

Metro Ecuador: No se hace eliminación, no se va nadie. ¿Y por qué no hubo eliminación? ¿Qué pasó con la decisión de los jueces?

Virginia Limongi: El jurado no tenía una decisión unánime y ante esa discusión interna han preferido darse una pausa, de hecho están conversando en este momento para poder llegar a esa decisión. O sea, recordemos que son chicos que tienen su sueño ahí, que en base a esto puede crear una carrera a nivel internacional.

Las palabras de Virginia Limongi revelaron la verdadera razón detrás de la inédita falta de eliminación: una profunda división entre los jueces. Al parecer, el panel no logró llegar a un consenso sobre quién debía abandonar la competencia, lo que llevó a una tensa deliberación que aún continúa.

Virginia Limongi al mando de una nueva era en Súpermodelo

Recordemos que Virginia Limongi, una figura icónica de la belleza ecuatoriana, tomó las riendas de la tercera temporada de Súpermodelo, prometiendo una edición cargada de emociones y sorpresas. Una de las grandes novedades de este año es la competencia mixta, donde hombres y mujeres luchan juntos por el codiciado título.

Virginia Limongi.

Según Limongi, esta inclusión ha elevado considerablemente el nivel de la competencia y ha añadido un ingrediente extra de tensión y dinamismo al reality.

¿Qué pasará ahora? La incertidumbre reina en Súpermodelo 2025. La decisión de los jueces sigue en el aire y los participantes se encuentran en una cuerda floja. ¿Lograrán llegar a un acuerdo? ¿Habrá consecuencias por esta falta de unanimidad? Lo que sí es seguro es que la polémica está servida y los seguidores del programa estarán pegados a sus pantallas para descubrir el desenlace de este inesperado giro.