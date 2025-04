Una influencer murió trágicamente tras dar a luz a su hijo que tanto luchó por tener

Hailey Okula, reconocida influencer estadounidense y profesional de la salud, falleció el pasado 29 de marzo de 2025 debido a complicaciones postparto tras el nacimiento de su primer hijo, Crew. La trágica noticia fue confirmada por su esposo, Matthew Okula, mediante una emotiva publicación en la cuenta de Instagram de Hailey, que supera los 470 mil seguidores.

Influencer muere tras dar a luz: el emotivo testimonio de su esposo

Matthew y Hailey compartieron una relación de casi 13 años. En su mensaje, Matthew destacó la fortaleza, pasión e inteligencia de su esposa, así como su lucha contra la infertilidad, un proceso difícil que enfrentaron juntos durante los últimos dos años.

“No hay palabras para describir cuánto deseábamos ser padres. Después de años de infertilidad y un desafiante proceso de fertilización in vitro, estábamos llenos de alegría al esperar a Crew. Hailey enfrentó cada obstáculo con valor y amor”, escribió su esposo.

También recordó uno de los momentos más duros del proceso:

“Jamás olvidaré el momento en que me quebré y le pedí perdón por todo lo que implicaba. Ella tomó mi rostro, me miró a los ojos y me dijo: ‘Somos un equipo, y vamos a superar esto juntos’”.

¿De qué murió Hailey Okula?

En una entrevista con Fox 11 de Los Ángeles, Matthew reveló que Hailey dio a luz a su hijo con éxito, pero minutos después sufrió un infarto que terminó con su vida. Su fallecimiento ha causado conmoción tanto en la comunidad médica como entre sus seguidores en redes sociales.

¿Quién era Hailey Okula? Enfermera, creadora de contenido y educadora

Hailey era enfermera titulada y enfocó gran parte de su contenido digital en educar y apoyar a colegas del área de salud. Su comunidad la seguía por los consejos prácticos que brindaba, así como por compartir abiertamente detalles de su vida personal y su embarazo por FIV (fertilización in vitro).

Además, fundó un emprendimiento educativo llamado RN New Grads, enfocado en formar y acompañar a estudiantes de enfermería durante sus primeros pasos en la profesión.

“Estaba tan orgullosa de su proyecto y de la comunidad de enfermería que tanto amaba. Soñaba con ayudar a las nuevas enfermeras a prosperar mientras criaba a nuestro hijo Crew y construía una vida llena de propósito”, expresó Matthew.