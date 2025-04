Mariela Viteri cae en vivo: El resbalón en “Los Hackers”

La pantalla de “Los Hackers del Espectáculo” fue testigo de un momento inesperado, cuando la reconocida presentadora ecuatoriana Mariela Viteri protagonizó una aparatosa caída en pleno set.

Mariela Viteri Mariela Viteri sufre caída en su programa (Captura de pantalla)

El incidente ocurrió mientras Viteri compartía un segmento con sus compañeros del programa. Las cámaras captaron el momento exacto en que la comunicadora perdió el equilibrio y cayó, generando sorpresa e inmediata reacción en el estudio.

“¡Ay mi nalguita! ¿Se me vio algo?” la reacción de Viteri

Tras el percance, una de las principales preocupaciones de Mariela Viteri fue su vestuario, ya que llevaba una falda celeste con una abertura pronunciada.

Con su característico humor, Viteri exclamó: “Me caí en vivo y en directo, no puedo creerlo. Tipo Érika Vélez, ¡Ay mi nalguita, me dolió! ¿Se me vio algo?”. Su compañero Leonardo ‘Lazito’ Quezada acudió rápidamente en su ayuda.

La caída de Viteri y su divertida reacción se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando diversos comentarios por parte de los televidentes y usuarios.