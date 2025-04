Shakira se reencuentra con su manada chilena este 4, 5 y 7 de abril, en el Parque Estadio Nacional

(Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

¡La espera casi termina, chilenos! A poquísimos días de que la reina del pop latino, nuestra amada Shakira, pise suelo nacional, la producción de su esperadísimo “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha levantado el telón sobre los detalles que harán vibrar el Parque Estadio Nacional los próximos 4, 5 y 7 de abril. ¡Agárrense que esto promete ser épico!

Este jueves, en una visita al mismísimo Parque Estadio Nacional, los encargados de hacer magia desvelaron el monumental despliegue técnico y artístico que acompañará a la barranquillera en sus tres conciertos. ¡Y cuando decimos monumental, créannos, no estamos exagerando!

Imaginen un escenario que pesa más de 250 toneladas, transportado nada menos que por 36 camiones y tres ¡Boeing 737!. Sí, leyeron bien. Este coloso de la producción incluye pantallas LED de ultra definición que te harán sentir cada movimiento de Shakira en primer plano, más de 1.000 luces robóticas creando un espectáculo visual alucinante, y un sistema de sonido de 400.000 watts que te hará vibrar hasta el último hueso.

Pero la cosa no termina ahí, ¡ni mucho menos! Prepárense para efectos especiales en vivo que te dejarán boquiabierto, ¡fuego real para encender la pasión!, una figura holográfica en 3D que te hará dudar de lo que ven tus ojos, y un equipo de más de 1.000 personas entre técnicos, artistas y producción, tanto nacionales como internacionales, trabajando incansablemente para que cada segundo del show sea perfecto.

Y como si fuera poco, la producción ha preparado 9 interludios CGI que recrearán digitalmente a Shakira de formas que nunca imaginaste, además de una ingeniería escénica que transformará el escenario en un espectáculo dinámico y sorprendente por sí mismo.

“Shakira vuelve a Chile con tres conciertos únicos, pensados para reencontrarse con su público como nunca antes. Lo más potente es que fue ella quien eligió seguir adelante con sus fechas en nuestro país. Eso habla de un compromiso real con sus fans y de un cariño profundo por Chile”, comentó con entusiasmo Juan Pablo Cuadra, productor general del evento. ¡Un gesto que sin duda derrite el corazón de sus fanáticos chilenos!

Una gira que rompe récords y emociones

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” no es una gira cualquiera, ¡es la más ambiciosa en la brillante carrera de Shakira! Ha arrasado con entradas agotadas en Estados Unidos y Latinoamérica, ¡superando ya los 2 millones de tickets vendidos a nivel mundial! Y su paso por Chile no será la excepción, prometiendo una narrativa escénica poderosa, una selección de hits que han marcado a generaciones enteras, y un enfoque artístico que mezcla emoción, innovación y las inconfundibles raíces de la artista.

Durante más de dos horas y media de show, los asistentes podrán corear a todo pulmón éxitos atemporales como “Te Felicito”, la emotiva “Acróstico”, los clásicos “Hips Don’t Lie” y “Monotonía”, el pegadizo “Chantaje”, la icónica “Inevitable”, la siempre vibrante “Suerte”, y por supuesto, la mundialmente famosa “Waka Waka”, que tendrá un cierre visual de alto impacto gracias a la magia de la tecnología holográfica.

“Este no es solo un concierto: es una experiencia completa. Hay fuego en escena, pantallas móviles, animaciones digitales y una conexión directa con el público que se ha trabajado durante meses. Queremos que cada asistente —grandes y chicos— salga diciendo ‘esto no lo había visto nunca’”, añadió la producción, elevando aún más las expectativas.

¡Pensando en toda la familia! Sectores especiales para los más pequeños

Una de las noticias más tiernas y aplaudidas es la habilitación de dos sectores especiales pensados especialmente para los pequeños fanáticos de Shakira: Preferencial Niños (Andes Niños para el 4 y 5 de abril) y General Niños. Estas zonas estarán acondicionadas para brindar la mayor seguridad y comodidad a los menores de 12 años que asistan acompañados por un adulto, garantizando además una excelente visibilidad del escenario y protocolos de resguardo específicos durante toda la jornada. ¡Para que los mini-fans también disfruten al máximo!

Además, se confirmó que el escenario mantendrá la misma imponente estructura y el estándar internacional del resto del tour, asegurando una visión privilegiada desde cada rincón del recinto.

La planificación de alturas, la disposición técnica y el sistema de sonido han sido meticulosamente diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva y de primer nivel, sin importar dónde te encuentres.

La producción también detalló que se han realizado mejoras significativas en diferentes áreas del estadio, cumpliendo rigurosamente con todas las normativas de seguridad vigentes, tanto para la circulación del público como para los protocolos de evacuación. A esto se suma un refuerzo del equipo humano y técnico local, lo que permitirá que cada una de las tres noches de Shakira en Chile se desarrolle de manera fluida y segura.

Chile, corazón del fenómeno global

La confirmación de una tercera fecha, el 7 de abril, no solo brinda una nueva oportunidad para quienes no alcanzaron entradas, sino que también subraya el fuerte lazo que une a Shakira con su público chileno. Este show adicional contará con todos los elementos técnicos y artísticos del tour, y además, ¡tendrá sorpresas preparadas especialmente para esa noche!, prometiendo una experiencia aún más íntima y especial.

El fenómeno mundial de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha dejado una huella imborrable en cada ciudad que ha visitado, ofreciendo experiencias inmersivas, momentos de profunda emoción y una puesta en escena que ha elevado los estándares de los espectáculos en vivo.

¡Chile está a punto de sumergirse en este torbellino de talento y energía! Prepárense para bailar, cantar y vivir una noche que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los asistentes. ¡Shakira está llegando, y el Parque Estadio Nacional está listo para brillar!