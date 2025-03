Virginia Limongi en ‘el ojo de la tormenta’ por un candente baile

La reconocida presentadora de televisión Virginia Limongi se encuentra en el centro de una intensa polémica en redes sociales tras la difusión de un video donde se le ve disfrutando de un baile sensual junto a su colega Gabriela Diaz.

Lo que en principio parecía un momento de diversión entre amigas, rápidamente se convirtió en un debate encendido, avivado por comentarios que acusan a Limongi de “doble discurso” y “doble moral”.

¿Por qué la controversia?

La controversia surge a raíz de unas declaraciones que la propia Virginia Limongi realizó en el pasado, dirigidas a la actriz Carolina Jaume.

En aquel entonces, Limongi expresó su preocupación sobre la imagen que proyectaba Jaume al bailar de forma sensual en televisión, argumentando que era importante ser un buen ejemplo para los hijos.

Sus palabras exactas resonaron con fuerza: “no tiene nada de malo que seas mayor y que quieras verte y sentirte sexy, lo que sí tienes es que ser ejemplo para tus hijos. Yo no quiero hacer esa pose que seguramente me van a comentar: hay que rica que está, uno por respeto a mi pareja y dos, porque no quiero que mi hija crezca viendo eso como algo normal, llamando la atención con su cuero…”.

Ahora, la aparición de este nuevo video donde se ve a Limongi bailando de manera similar ha desatado una ola de críticas. Usuarios de redes sociales no han tardado en señalar la aparente contradicción entre sus consejos previos y su comportamiento actual. Comentarios como “¿Dónde quedó el ejemplo para su hija?” y “La doble moral en su máxima expresión” inundan las plataformas digitales, generando un debate sobre la coherencia y la imagen pública de la presentadora.

Limongi se defiende

Ante la creciente controversia, Virginia Limongi no se quedó callada y salió al frente para defenderse. A través de sus redes sociales, la presentadora emitió un breve pero contundente mensaje: “Hay cosas que no comparto pero que igual las respeto, para que mi hija que es la persona más importante de mi vida sepa el tipo de mujer y madre que soy”.

Con estas palabras, Limongi busca zanjar la polémica, apelando al entendimiento y al respeto por las diferentes formas de expresión. Sin embargo, su respuesta no ha logrado calmar por completo las aguas. Muchos internautas continúan cuestionando la congruencia de sus acciones y palabras, mientras que otros han salido en su defensa, argumentando que una persona tiene derecho a disfrutar y expresarse libremente sin que esto la convierta en un mal ejemplo.

Este nuevo episodio en la vida de Virginia Limongi pone de manifiesto la lupa constante bajo la que se encuentran las figuras públicas y la rapidez con la que sus acciones pueden ser juzgadas y analizadas en el implacable mundo de las redes sociales.

La pregunta que queda en el aire es si la explicación de la presentadora será suficiente para disipar la polémica y si este incidente tendrá repercusiones en su imagen pública. Lo cierto es que el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las figuras públicas como modelos a seguir continúa más vivo que nunca en la farándula ecuatoriana.