La ‘crush’ de nuestra infancia, Denise Richards, abrió su cuenta de OnlyFans

A finales de los 90 una modelo y actriz estadounidense se transformó en la ‘crush’ de toda una generación. Sus papeles en ’ Starship Troopers’ y ‘Wild Things’ la catapultaron como una ex symbol que le ganó una portada en Playboy en 2004. Estamos hablando de Denise Richards, quien cuenta con su perfil de OnlyFans.

En una reciente entrevista comentó que pertenece al 1% de los creadores más exitosos de OnlyFans. “Es muy empoderador, especialmente para alguien de mi edad, saber que la gente aún quiere verme de esa manera”, narró.

¿Qué pasó con su carrera en la industria del cine?

“Pensé que podría perder oportunidades laborales, pero en realidad recibí más ofertas. Ahora me llaman para papeles como la esposa trofeo o la mujer sexy”, explicó.

Un detalle de su éxito es la colaboración que mantiene con su esposo Aaron Phypers. Él es quien captura las imágenes y responde a la demanda del público masculino que consume el contenido de Richards.

“No es lo que la gente piensa. Para mí, es una manera de comunicarme con mis seguidores, aunque no de la forma que muchos creen”, aclaró .

La otra cara de la moneda es su hija

Sami, de apenas 20 años, dio el paso a OnlyFans en 2022. Desde aquella fecha ha encontrado obstáculos en el mundo de la moda.

“Me he reunido con un par de agencias y no les gusta que esté en OnlyFans. Es muy frustrante porque así es como pago el alquiler. Si me toman en serio, ya no tendré que hacerlo”, expresó.