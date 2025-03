‘La Flaca’ Guerrero a Christian Norris: “Llegaste tarde, brother” en la gala de MasterChef Celebrity Ecuador

Desde que inició MasterChef Celebrity Ecuador comenzó a notarse la complicidad que compartían María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero y Christian Norris. Incluso, se han dedicado emotivos mensajes en redes sociales. Y en la gala final, no desaprovecharon la oportunidad para aclarar qué ha sucedido.

Cuando ambos fueron entrevistados por Víctor Aráuz, antes de la premiación. “¡Yo quiero verlos juntos!“, dijo el comediante. Pese a que la deportista reconoció que el presentador “es guapísimo”, “llegaste tarde, brother”.

Por su lado, Norris reveló que ayer podían “pasar cosas” y dejó entrever que se viene una cocinada juntos. “Está que me da trago para que afloje”, expresó Guerrero y su amigo aclaró que la está “macerando”. Ante esto, la reacción de ‘La Flaca’ fue: “si no tuviera novio, hace rato”.

“La gente quiere que terminemos juntos”

La reciente edición de MasterChef Celebrity Ecuador 2 ha dejado especulaciones sobre un posible romance entre Norris y Guerrero. Su amistad de dos décadas, forjada en los pasillos de la televisión ecuatoriana, ha trascendido la pantalla, alimentando los rumores de un amor naciente.

Emotivas despedidas que conmovieron al público

La eliminación de Christian Norris en el Top 7 y, posteriormente, la de ‘La Flaca’ Guerrero en el Top 5, desencadenaron una ola de reacciones en redes sociales. Las palabras de despedida de Norris hacia Guerrero, cargadas de emotividad, no pasaron desapercibidas:

“Eres una mujer hermosa, sensible, inteligente, completa. Así que no voy a decir que esto se acaba aquí, porque voy a seguir buscándote y a ver dónde estás. Deseo que hagas tu vida como tú quieras hacerla y que seas muy feliz. Y si no, te espero en Ecuador”, expresó Norris, conmoviendo a ‘La Flaca’ hasta las lágrimas.

Desde el balcón, Guerrero respondió con un emotivo mensaje: “Estoy triste no solo porque te vas de la competencia y yo te veía en el Top 3, sin duda, te veía mucho mejor que yo, sino porque no sé cuándo te voy a volver a ver”.

Mensajes en redes sociales avivan los rumores

A pesar de que el programa fue grabado hace varios meses, ‘La Flaca’ Guerrero publicó el 5 de marzo en su perfil de Instagram una serie de fotografías de Norris en MasterChef Celebrity Ecuador 2, acompañadas de un extenso mensaje:

“No sé ni por dónde empezar ni cómo agradecerte por estos meses en MasterChef. Tu compañía fue mi bálsamo, mi aguante en todo este tiempo. Los dos, contemporáneos en edad, crecimos juntos y nos reencontramos después de más de 20 años. Fue maravilloso tenerte cerca”, escribió Guerrero.

Norris también compartió fotografías y un mensaje de agradecimiento en su Instagram, a lo que Guerrero respondió: “Eres lo mejor que me pasó en MC”.