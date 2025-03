“Lucifer está muy suelto en el mundo”: la inquietante profecía de Mhoni Vidente que provoca temor en las redes sociales

En días recientes, uno de los temas que ha generado gran inquietud es la condición médica del papa Francisco. Al respecto, el Vaticano comunicó en su informe más reciente que el líder de la Iglesia Católica está “estable, sin presentar episodios de insuficiencia respiratoria”.

En este contexto, Mhoni Vidente ha estado compartiendo diversas predicciones acerca de ella misma y sobre lo que anticipa para el futuro de la Iglesia Católica.

Mhoni Vidente y su nueva predicción sobre el Papa

En su reciente comunicado emitido ayer, la vidente mencionó que “es miércoles de ceniza, hoy empieza la cuaresma. Recordemos que la Cuaresma inicia siempre con el signo de Piscis porque Jesús era Piscis y Juan Bautista era Aries. Y termina en Aries durante la Semana Santa”.

El papa Francisco sufre dos episodios de insuficiencia respiratoria (Photo by Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) (Vatican Pool/Getty Images)

En cuanto al estado de salud del Papa, mencionó que “lamentablemente ha estado enfermito, ha tenido problemas de neumonía, que viene siendo el COVID, amigos. Recordemos que él nació el 17 de diciembre y ya tiene 88 años”.

Acerca de la eventualidad de un nuevo Papa, dijo que “cuando estaba en ‘Sabadazo’, anticipé que el Papa Benedicto dejaría el cargo un día 11, y que se designaría un nuevo Papa el 13 de marzo de 2013. Así fue como la Virgen de Fátima envió a Francisco desde Argentina”.

“Hay que rezar por él porque lo veo todavía malito, con problemas de respiración. Él es fuerte, pero recordemos que a la gente muy religiosa, el diablo la sigue, y últimamente, Lucifer está muy suelto en el mundo”, expresó.

Es importante señalar que Mhoni Vidente ha declarado anteriormente que el futuro Papa podría ser italiano o mexicano.

“Al ver al Papa Francisco, comprendí que estaría en su posición por una década más uno. Este 2023 marca su décimo primer año en el pontificado. Posteriormente, habría un Papa de origen italiano o mexicano, y el cónclave para su elección se llevaría a cabo en mayo, tal como ocurrió con Juan Pablo”, finalizó.