La justificación de Adam Sandler al usar sudadera en los premios Óscar

No hay necesidad de polémicos tuits o usar prendas de alto valor para llamar la atención en los premios Óscar. El reconocido productor y actor Adam Sandler supo como impactar en el inicio de la ceremonia.

Como si se tratara de una de sus películas, el cómico usó una sudadera, pantaloncillos y zapatos deportivos para mimetizarse entre el público. Este objetivo no se logró pero tuvo una justificación.

Justificación de Adam Sandler

Desde el escenario, el presentador de la ceremonia, quien también es comediante, no perdió la oportunidad de bromear al respecto, especialmente porque parecía más relajado de lo habitual en la alfombra roja. “Adam, ¿qué estás vistiendo?”, preguntó el presentador, quien lo comparó con alguien que juega póker en un casino a las 2 a.m.

“Nadie había pensado en mi ropa hasta que lo mencionaste. Me gusta cómo me veo, porque soy una buena persona. No me importa lo que llevo puesto”.

Sandler, antes de retirarse con cierto fastidio, aprovechó para bromear con el nombre del protagonista de Dune.