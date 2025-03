Sting conquistó Cuenca con un show histórico en el Estadio Serrano Aguilar

Cuenca vivió una noche histórica al recibir a Sting en el Estadio Serrano Aguilar, donde el icónico músico británico, acompañado por su inseparable guitarrista Dominic Miller y el dinámico baterista Chris Maas, hizo vibrar a miles de fanáticos.

El esperado concierto, parte de su gira STING 3.0, estuvo marcado por una extraordinaria conexión con el público y la interpretación de los mayores éxitos de la carrera de este genio del rock, tanto en su faceta como solista como en su etapa con la legendaria banda The Police.

Alrededor de 10,000 asistentes, provenientes de diversas ciudades del país como Quito, Guayaquil, Riobamba, Machala y Loja, se dieron cita en la Atenas del Ecuador, inaugurando así el feriado de Carnaval 2025 con uno de los shows más esperados del año.

Con una energía increíble, Sting comenzó su concierto a las 20h10 interpretando Message in a Bottle, un clásico de The Police, que desató la emoción de los presentes.

Sting concierto en Cuenca

El repertorio continuó con otros himnos inolvidables como Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, So Lonely, Every Breath You Take, Roxanne, y muchos más, creando una atmósfera única en la ciudad.

La gira STING 3.0 representa una nueva etapa en la carrera de este artista multi-premiado, quien, acompañado de su banda, ofreció un espectáculo íntimo pero cargado de potencia y sofisticación.

Con una carrera distinguida que le ha valido 17 premios Grammy, un Globo de Oro, nominaciones al Oscar y al Tony, y su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll, Sting ha dejado una huella imborrable en la música.

Además, su activismo en defensa de los derechos humanos y su apoyo a organizaciones como el Rainforest Fund y Amnistía Internacional refuerzan su legado como un artista comprometido con el mundo.

La presencia de Sting en Cuenca ha sido calificada por las autoridades locales como el mejor y más grande espectáculo que ha llegado a la ciudad.

Los fanáticos de diversas generaciones disfrutaron de una noche mágica llena de nostalgia, emoción y la energía inconfundible de este maestro del rock.

El evento fue organizado por Live Nation Entertainment, líder global en entretenimiento en vivo. No solo ha marcado un hito en el calendario de conciertos de Ecuador, sino que también ha consolidado a Cuenca como un destino de importancia para artistas internacionales