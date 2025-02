Los signos a los que afectará la alineación de planetas del 28 de febrero

El viernes 28 de febrero de 2025, sucederá un fenómeno astronómico, la alineación planetaria, donde Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte se encontrarán alineados en el firmamento. Este acontecimiento singular no se repetirá hasta dentro de 470 años, lo que significa que las energías que liberará influirán en los signos zodiacales.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Para aquellas que pertenecen a este signo, se impulsarán las metas y la trayectoria profesional. Sentirán un gran deseo de progresar, sin embargo, es esencial dejar de lado la impaciencia. Marte, como tu planeta regente, te proporcionará energía, mientras que Saturno requiere que planifiques. Lo crucial es concentrarse en objetivos concretos, encontrar equilibrio y meditar al respecto.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Para los Tauro se estimulará la parte de crecimiento y educación. Júpiter y Urano les sugieren que deben dejar atrás la comodidad habitual, sin embargo, Neptuno podría traerles algo de desconcierto. Es hora de investigar nuevas perspectivas sin precipitarse en las decisiones.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El alineamiento impactará el ámbito emocional y de cambio para quienes nacieron bajo este signo. Con Mercurio como regente acompañado por Plutón, se fomenta una exploración más profunda de asuntos ocultos o sin resolver. Es hora de dejar ir lo que ya no es útil. Comunica con transparencia y no temas confrontar transformaciones internas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los astros se organizan en el área de las relaciones, Cáncer. Venus y Marte impulsan tu vida social y romántica, aunque Saturno demanda dedicación. Es importante que enfaticen la comunicación con quienes los rodean. Si enfrentan conflictos, es crucial encontrar resoluciones pragmáticas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La alineación influye en el ámbito laboral y la salud. Marte proporciona la energía necesaria para progresar, mientras que Neptuno puede causar confusión. Las mujeres nacidas bajo este signo deben planificar su día a día y cuidar de su salud. Es importante que eviten el exceso de trabajo y mantengan un equilibrio adecuado para lograr sus objetivos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Este fenómeno del cosmos estimula el área de creatividad y amor de quienes nacieron bajo el signo de Virgo. Mientras que Mercurio y Venus proporcionan inspiración, Urano podría presentar sorpresas imprevistas. Lo esencial es permitir que aflore su faceta artística y emocional. No intente controlar cada aspecto; en ocasiones, lo más valioso emergen de ser espontáneo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La configuración de los planetas afecta al ámbito doméstico y familiar de Libra. Mientras que Saturno demanda estructura, Marte podría provocar conflictos. En este periodo, es crucial encontrar un equilibrio en el ambiente. Si surgen problemas, es vital manejarlos con calma y consolidar el soporte emocional.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Los planetas se organizan en el ámbito de la comunicación. Mercurio y Júpiter les asistirán en la expresión, mientras que Plutón incrementa las emociones. Presta atención a cómo te comunicas y trata de evitar conflictos innecesarios. Aprovecha tu capacidad persuasiva para crear, no para destruir.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Esta situación influye en el ámbito financiero y de inversiones de quienes pertenecen a este signo. Con Júpiter como su planeta regente, experimentarán un aumento en el optimismo; no obstante, Urano podría generar gastos inesperados. Es una ocasión propicia para evaluar las finanzas y prevenir riesgos que no sean necesarios. Es una etapa para elaborar planes, no para gastar sin control.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La configuración de los planetas influye en el ámbito personal de aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio. Saturno demanda un sentido de responsabilidad, mientras que Marte proporciona la energía necesaria para progresar. Es esencial concentrarse en los objetivos sin dejar de lado el bienestar personal. Mantén un balance entre trabajo y descanso.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Los planetas se colocan en una disposición especial en el ámbito espiritual. Urano, que gobierna esta región, les sugiere innovar, aunque Neptuno podría causar cierta desorientación. Es tiempo de sintonizar con la intuición y aventurarse en nuevas concepciones. Este periodo es perfecto para una renovación personal.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La configuración astral afecta tanto al ámbito social como a las amistades. Aunque Neptuno, el planeta que gobierna, ofrece inspiración, Saturno exige un enfoque más riguroso. Es importante estar acompañado de personas positivas y mantenerse alejado de relaciones dañinas. Ahora es el momento adecuado para formar lazos genuinos y duraderos.