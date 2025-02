Festival de Viña del Mar 2025 suspendida por masivo apagón en Chile

El Festival de Viña del Mar 2025 sufrió un duro golpe luego de que la tercera noche fuera oficialmente suspendida debido a un apagón que afectó a millones de personas en Chile.

La interrupción del servicio eléctrico llevó al Gobierno a decretar estado de excepción por catástrofe y a imponer toque de queda en las regiones afectadas.

Se indicaron que se devolverán las entradas a partir del 3 de marzo.

El evento, que contaba con las presentaciones de Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra, ha sido reprogramado para el sábado 1 de marzo.

“Sabemos cuánto esperaban este momento y lo importante que es para ustedes, por eso queremos asegurarles que los artistas y el comediante confirmados estarán presentes en la nueva fecha, manteniendo el mismo horario.Si no pueden acompañarnos ese día, pueden solicitar la devolución íntegra de su dinero a través de http://puntoticket.com a partir del 3 de marzo de 2025″, reza el comunicado.

La medida impacta a todo el territorio comprendido entre Arica y Parinacota hasta Los Lagos, con un toque de queda que rige desde las 22:00 hasta las 6:00 horas, según informó el Ministerio del Interior.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó la cancelación del evento y explicó que la falta de electricidad impide garantizar la seguridad de los asistentes.

Con mucha pena, en este momento no se puede realizar el evento. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno de la <b>Quinta Vergara</b>, y aunque el recinto cuenta con sistemas de emergencia, el contexto general hace inviable continuar con el <b>festival</b>

— Carolina Tohá