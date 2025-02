"La mamá de Shakira ocupa un lugar privilegiado en primera fila durante el espectáculo de su hija, lo que genera el enojo de los seguidores"

La artista Shakira está experimentando un exitoso retorno al mundo de los conciertos, cautivando al público con un impresionante espectáculo en su ciudad de origen, Barranquilla, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. No obstante, más allá de su deslumbrante actuación, hubo un aspecto que capturó la atención del público: la aparición de su madre, Nidia Ripoll, en la primera fila.

La madre de la artista demostró entusiasmo y profunda emoción mientras cantaba junto a las canciones de su hija, particularmente durante la presentación de Antología, uno de los temas icónicos de Shakira.

Shakira La madre de Shakira disfrutó del concierto en Barranquilla en primera fila (Instagram)

Junto a ella estaban “los hijos de la artista, Milan y Sasha,” quienes experimentaron de primera mano la dedicación de su madre sobre el escenario. Sin embargo, hubo un momento que provocó la indignación de los seguidores.

¿Estuvo mal? Madre de Shakira desata indignación por esto

Aunque la mamá de Shakira se encontraba muy animada disfrutando del espectáculo, los seguidores expresaron su desaprobación porque ella permaneciera en pie, utilizando su bastón como apoyo. Varios se preguntaron por qué una señora de su edad se mantenía de pie durante el concierto, preocupándose por su salud.

Las plataformas sociales se llenaron de opiniones encontradas. Un grupo de admiradores de la intérprete expresó su inquietud: “No deberían tenerla así”, “Es preferible que esté en otro sitio, arriba sentada, al lado de Shaki” y “Espero que tenga un lugar donde sentarse, ya es una persona mayor”, fueron algunos de los comentarios vertidos en línea.

Sin embargo, algunas personas también apoyaron que Ripoll estuviera en la primera fila y su elección de disfrutar del concierto como cualquier fanática. “Quizás quiso experimentar el evento desde esa perspectiva, igual que cualquier otra admiradora de su hija”, “Así es la madre de Shakira, siempre ha sido simple y accesible”.

El poderoso vínculo entre Shakira y su madre

De tal palo, tal astilla: madre de Shakira demuestra que es toda una dama como su hija Foto: Instagram @shakirafansoficial

Aparte del “debate” causado por los seguidores, la asistencia de Nidia Ripoll al espectáculo musical subraya el sólido vínculo que tiene con su hija. En múltiples oportunidades, Shakira ha manifestado tanto el cariño como la admiración hacia su madre, quien ha sido su pilar fundamental, especialmente en las situaciones más complicadas.

En el año 2024, mientras se desarrollaba la ceremonia de los Premios Mujeres en la Música, la intérprete expresó un mensaje conmovedor: “Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Desde que se trasladó a Miami después de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha estado más próxima a sus progenitores, quienes han sido un pilar esencial para ella y en la formación de sus hijos. A pesar de mantener un perfil discreto, Nidia Ripoll se ha desempeñado como confidente, amiga e incluso portavoz de su hija en situaciones importantes.

El respaldo absoluto de Nidia ha sido fundamental en los proyectos tanto personales como laborales de la artista. Desde atender a sus nietos mientras Shakira se encontraba de gira, hasta ser su amiga de confianza en las situaciones más difíciles.

En este contexto, el tour Las Mujeres Ya No Lloran no es meramente un show musical, sino que representa una afirmación de autonomía, poder y amor, principios que sin duda ha heredado de su madre.

