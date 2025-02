Daniel Habif habla de su pausa reflexiva y cómo está adherida a ‘Ascender’, su nueva conferencia que trae a Quito y Guayaquil

Daniel Habif, reconocido como un referente en inspiración y transformación personal, regresa a Quito y Guayaquil con “Ascender World Tour 2025”. Esta fue creada durante más de un año de reflexión, la cual está adherida a esta nueva gira.

“Pensé que se me estaba metiendo de otro lado. Pasé una temporada compleja, pero que me podó de esos desiertos que te llevan a reestructurar los cimientos de tu vida. Además viví mi propio derrumbe, que en realidad es el verdadero ascenso, y volví a sellar un compromiso con todo eso que vive conmigo, y se convirtió en una odisea hacia la cima del nuevo despertar y rechazar toda tibieza, toda mediocridad, todo hábito que te estanca”, confesó en una entrevista con Metro Ecuador.

El mexicano invitó a sus seguidores a dar el paso y acabar con ese estancamiento, procrastinación o salir de esa relación, superar los miedos y que solo se convierta en recuerdo, para así avanzar con toda la fuerza. “Es una convocatoria para quien quiere recuperar su propia valentía”.

“Después del derrumbe, me prometí no desperdiciar ni un solo día de mi vida, y hasta el día de hoy lo he cumplido a cabalidad. Eso se lo quiero con mi gente”.