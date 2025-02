Aitana revela su lucha contra la depresión y su tratamiento psiquiátrico

“La realidad de mi vida es que no me puedo quejar, pero a veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y lloras, y cuando vas al psiquiatra te dice que tienes depresión, y eso pasó”, contó la cantante, compositora y actriz española Aitana, durante una reciente entrevista, dónde reveló que el 2024 fue un año complicado para ella a nivel psicológico.

Aitana y sus cambios tras el diagnóstico de su depresión

Explicó que, aunque no tenía razones aparentes para sentirse mal, experimentaba tristeza constante y episodios de llanto sin motivo.

Tras recibir el diagnóstico, decidió replantearse su vida y comenzó un tratamiento psiquiátrico. Ahora, meses después, asegura que su estado de salud ha mejorado significativamente.

Sin embargo, la depresión no es lo único que está tratando. “Soy hipocondríaca nivel extremo”, lo estoy tratando ahora. Aitana, contó que ha llegado a estar en una cena con mi familia y pensar: esta es la última cena con mi familia“. Así, asegura que todo esto se entenderá mucho mejor con el documental, ‘Aitana: Metamorfosis’

‘Aitana: Metamorfosis’

Aitana ha manifestado estar lista para el estreno de Metamorfosis, su nueva docuserie de seis capítulos que llegará a Netflix el viernes 28 de febrero. Esta producción ofrece un acceso inédito a su vida, mostrando su crecimiento personal y profesional en los últimos años.

A través de imágenes exclusivas, los seguidores podrán conocer una faceta más íntima de Aitana, descubriendo cómo ha enfrentado los desafíos de su carrera y su madurez.