Tami Rivera celebra su operación de nariz bailando en una fiesta con el rival de Jorgito

La creadora de contenido para OnlyFans, Tami Rivera, ha causado revuelo en redes sociales tras someterse a una operación de nariz. Este procedimiento médico no solo tuvo un objetivo estético, sino que también respondió a un problema respiratorio.

PUBLICIDAD

[ Tami Rivera mostró una foto de cómo quedó los primeros días de la cirugíaOpens in new window ]

Reacciones en redes sociales

Sus seguidores, así como su pareja KikeJav, han expresado diversas opiniones sobre su nueva apariencia, comparándola incluso con personajes de ficción. La influencer no se ha mostrado afectada por los comentarios, al contrario, ha disfrutado de su proceso médico, incluso bailando en un ‘Bus Party’.

Celebración en un ‘Bus Party’

En un video publicado en TikTok, se puede apreciar a Tami Rivera bailando con sus compañeros de contenido, a pesar de llevar una férula en la nariz. Lo más sorprendente es que también aparece Manolito Rojas, el boxeador que peleará contra Jorgito El Guayaco en el evento “Costa 21”.

La respuesta de Tami Rivera

Ante la atención mediática, Tami Rivera respondió: “He visto que hay gente que toma mi nombre y me dedica videos todos los días, me critican y me tildan de lo peor. Pero yo no le hago daño a nadie ni me meto con nadie”, expresó la influencer.

Además, destacó que quienes realmente deberían preocupar a la sociedad son “las personas que estafan, roban o son pedófilas”.

Rivera también desmintió las acusaciones de que incentiva a jóvenes a unirse a la plataforma OnlyFans.