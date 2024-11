“¿Eso será legal?”: aseguran que el matrimonio de Ángela y Nodal es ‘falso’ y esta sería la razón

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en el ojo del huracán tras las contundente respuesta de Julieta Cazzuchelli a las recientes declaraciones de la hija de Pepe Aguilar desmintiendo por completo la versión que dio a conocer y aclarando qué fue lo que verdaderamente sucedió tras su separación.

Y es que, cuando la polémica parecía haber cesado, la pareja ha vuelto a estar bajo la mirada del público, esta vez, debido a su matrimonio, que nuevamente fue puesto en duda, luego de que se viralizara un video en redes sociales, por el que usuarios aseguran podría haber sido producto de una estrategia de marketing e incluso ‘corrupción’.

Cada vez son más los aspectos que se han dado a conocer sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar, con videos de sus diferentes presentaciones por los que usuarios incluso, se han atrevido a asegurar que el sonorense ya estaría cansado de su relación con la joven de 21 años.

Mientras Nodal fue el primero en romper el silencio tras las declaraciones de Julieta Cazzuchelli, la familia Aguilar son los que se han mantenido en completo silencio, mandando algunos mensajes que parecen ser indirectas ante el estallido que provocó la reciente entrevista de la argentina.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Es falso? Exponen detalles del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Un video que rápidamente se ha viralizado en TikTok, expondría que el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal podría ser falso, esto luego de que una empleada del Registro Civil asegurara que el acta de matrimonio no existe, señalando inconsistencias e incluso una presunta corrupción alrededor de la boda que se celebró en el estado de Morelos.

“Ángela Aguilar y Nodal se casaron en mi estado y te escribo para decirte que tal vez su matrimonio es falso”, reveló la trabajadora a Maurg1, además, la mujer alega que dicho matrimonio pudo ser falso y corrupto, pues es imposible acceder al acta con el número 154, pese a que, la información es de dominio público sin importar que se trate de personas influyentes y que si se oculta podrían incurrir en actos de corrupción:

“Da la casualidad que en éste Registro Civil no te dan acta si no eres titular con un argumento pedorro de que no eres familiar… inclusive en otros municipios del estado -como lo es el mio- tú puedes consultar cualquier acta sin problema, mientras sepas los datos”.

Asegura que dicha acta no está registrada en el sistema, pese a que las actas inmediatas sí están visibles, e incluso criticó que fuera el director estatal de Registro Civil de Morelos, quien ofició la boda ya que estos casos no son comunes, además de que no tiene sentido que el acta tuviera que ser trasladada, pues existía la digitalización.

“El director estatal declaró que el acta la iban a mandar desde Amacuzac, que es donde fue la boda. Acaso creen que somos tontos, si las actas son digitales ya no se envían”.

Tras estas declaraciones, ni Nodal ni Ángela Aguilar han compartido alguna postura, sin embargo, en redes ya se han desatado una serie de teorías sobre su matrimonio.