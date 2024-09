‘Tres Garrotazos’ reaparece para desmentir rumores de su muerte

Frankiln López, mejor conocido como Tres Garrotazos tuvo que reaparecer en sus redes sociales para indicar que no fue asesinado y que se encuentra ‘vivito’ y coleando. Esto porque, se lanzaron rumores de su supuesta muerte incluso mostrando fotografías.

“Muchas gracias por sus llamadas y mensajes de preocupación. Gracias a Dios no ha pasado nada, ni pasará porque yo no me meto con nadie, solo me gusta hacer humor”, dijo el creador de contenido este 9 de septiembre.

López dijo que se levantó con la noticia mientras se bañaba para irse a su trabajo. “Mi teléfono estalló de llamadas y mensajes. Pensé que me habían metido en un grupo nuevo, pero la gente quería saber si estaba bien”, indicó en el clip.

Tres Garrotazos cuenta con más de 40 mil seguidores en la plataforma de Instagram, se hizo viral por un audio que se difundió en redes sociales, sin embargo, pese a que se hizo famoso, el sujeto perdió su hogar.