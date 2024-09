Sony no tiene muchas propiedades intelectuales y eso puede ser un problema para ellos

Dentro de la industria del entretenimiento, Sony es sin duda uno de los gigantes en el mundo sin embargo, no parece ser suficiente. A pesar de contar con un extenso catálogo de franquicias exitosas como PlayStation, el Director Financiero de la empresa, Hiroki Totoki, mencionó en entrevista con Financial Times que su portafolio de IP no es lo suficientemente amplio. “Ya sea para juegos, películas o anime, no tenemos tanta propiedad intelectual que hayamos fomentado desde el principio”, afirmó. Destacando la necesidad de la compañía de invertir en el desarrollo de nuevas propiedades intelectuales.

¿Por qué las IP son tan importantes en empresas como estas?

Su importancia radica en su capacidad para generar ingresos recurrentes y fidelizar a los consumidores. Esto ya que la creación de IP les permitiría crear un mundo nuevo de posibilidades con personajes e historias totalmente nuevas por explorar. Una empresa como Sony puede explotar estas franquicias a través de múltiples productos y servicios, desde videojuegos y películas hasta merchandising y experiencias interactivas.

De hecho, PlayStation cuenta con un importante catálogo de franquicias, como The Last of Us, God of War y Spider-Man, sin embargo Sony busca diversificar aún más su oferta y explorar nuevos géneros. Totoki reconoce que la compañía ha sido exitosa a la hora de adaptar contenidos populares a un público global, pero considera que es crucial contar con un mayor número de IP originales en miras al largo plazo.

La decisión de invertir en nuevas IP se produce en un momento en el que la competencia en la industria del entretenimiento es cada vez más feroz. Compañías del lado de los videojuegos como Microsoft y el entretenimiento como Netflix están invirtiendo fuertemente en la creación de contenido original, lo que obliga a Sony a buscar nuevas opciones.