“Yo quedé embarazada, se los juro por Dios”: Mujer asegura haber quedado embarazada al tocar la estatua de Diomedes Díaz

Se dio a conocer el caso de una mujer llamada Cindy que afirma que quedó en embarazo al tocar la estatua de Diomedes, pero no solamente eso, también asegura que el padre de su hijo es el cacique de la junta, sin embargo, muchas personas no le creen.

De acuerdo con lo mencionado por la mujer, ella llegaba todos los días al lugar en el que se encuentra la estatua, se le sentaba en las piernas y hablaba con él mediante susurros.

“Es verdad, yo venía todos los días acá; vea, se lo juro por Dios que está ahí, por esa luz que aguarda todos los días. Yo venía bien temprano, a las 6, a las 7 y me sentaba con él a decirle cosas bonitas en el oído, y o quedé embarazada, se los juro por Dios”, dijo la mujer de 25 años.

CIndy mencionó que le contó el suceso a su esposo, quien se encuentra en un batallón desde hace más de un año prestando el servicio militar, pero él no le creyó. Además, aseguró que su esposo no es el único que no le cree.

“Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca, porque no (me dicen): ‘¡Usted qué tomó, usted qué fumó, que nada!’”, dijo Cindy en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Aunque muchas personas han tomado la situación con gracia, e incluso dicen que ella le fue infiel a su marido, Cindy asegura que en ningún momento aprovechó la ausencia de su pareja para meterse con alguien más.

“La gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la familia, incluso la mía, pero es la verdad, él es el papá de mi hijo”, refiriéndose a la estatua de Diomedes Díaz.

En la misma charla, Cindy mencionó que su esposo está lejos de ella hace un año y cuatro meses: “Yo juro que no he estado con ningún hombre, mi cuerpo solamente me lo ha visto mi esposo, ninguno más, pero la gente no se quiere meter eso en la cabeza, piensa que es mentira”, dijo.

No es la primera vez que una historia así se da a conocer, pues en el año 2021 se dieron otros casos relacionados al poder que tiene la estatua del cacique de la junta para volver fértiles a las mujeres.