¿'Señora Influencer’ es la mejor película? Su protagonista acaba de dar importante paso que lo confirmaría

En el catálogo de Prime Video se encuentra una de las películas mexicanas más sorprendentes, inicialmente subestimada pero que capturó la atención del público. Se trata de “Señora Influencer” y hoy se ha convertido en un fenómeno que desafía las expectativas habituales del cine mexicano.

Dirigida por Carlos Santos y estrenada en 2023, esta película ofrece mucho más que una simple comedia superficial y se aleja por completo de una trama predecible. La historia gira en torno a Fátima Ferry, interpretada de manera impactante por Mónica Huarte, una mujer de cuarenta años cuya vida cambia drásticamente cuando se convierte en una sensación viral en las redes sociales, todo a raíz de protagonizar un meme embarazoso.

A medida que Fátima navega por su nueva vida de fama y popularidad, se ve envuelta en una red de relaciones manipuladoras y competitivas con otros creadores de contenido como Sofi (Macarena García) y Cami (Diana Carreiro), quienes ocultan motivos oscuros. Lo que en un principio parece ser una sátira de la cultura de influencers pronto se convierte en un thriller psicológico inquietante.

El filme no solo desafía los clichés del género, sino que también explora temas profundos. A través de giros inesperados y una narrativa que bordea entre lo cómico y lo inquietante, “Señora Influencer” ofrece una reflexión perspicaz sobre la naturaleza humana y las complejidades de la sociedad moderna obsesionada con la imagen pública y la validación en línea.

Ahora que se han dado a concoer las nominaciones a los Premios Ariel 2024, la cinta sigue callando bocas y demostrando que merece el éxito obtenido, liderado por su protagonista.

La actriz consiguió una nominación en la categoría ‘Mejor Actriz’ por su interpretación de ‘Fátima’ en la película y con eso, se consolida como una de las grandes del cine mexicano actual. Mónica no pudo ocultar su emoción por este gran logro y entre lágrimas compartió un video en sus redes sociales: “Me nominaron al Ariel. Estoy muy feliz, era un sueño. La recibí en Nueva York y es hermoso”, declaró.

Posteriormente, publicó un video con una descripción en la que se lee:

“Desde que empecé mi carrera he soñado con este día, con el día en que por fin estaría nominada para el premio Ariel. Ese día es hoy. Cuando supe la noticia corrí, grité y brinqué porque eso hago cuando estoy muy feliz y luego lloré como una niña que no se espera que le regalen lo que más desea. Lloré, me reí y luego leí los mensajes de tanta gente querida felicitándome y lloré aún más mientras sonreía con una sonrisa de oreja a oreja porque entendí que ese es el verdadero premio: tanto cariño de tanta gente que admiro, que ha seguido mis pasos en todos estos años y luego pensé en la Monica de hace años que creía imposible que esto pasara porque hacía comedia pero aún así lo soñaba”.