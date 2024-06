Acusan a Ángela Aguilar de burlarse de Cazzu tras estas palabras

La rivalidad entre Ángela Aguilar y Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, continúa en redes sociales luego que la hija de Pepe Aguilar fuera acusada de ser la tercera en discordia de la relación de la argentina con Christian Nodal.

Los memes, burlas y cálculos no han faltado entre los internautas sobre las fechas del inesperado romance y ha sido Ángela la que se ha llevado la peor parte de las criticas, pese a que ella y el ranchero han negado haber sido infiel.

Lo cierto es que todas las miradas han estado sobre la llamada princesa del regional mexicano y luego de ofrecer una entrevista hablando sobre su relación, ha sido un particular detalle el que se ha robado la atención por presuntamente burlarse de Julieta.

Las palabras de Ángela Aguilar por las que aseguran que se burló de Cazzu

Ángela Aguilar rompió el silencio para aclarar todo sobre su relación con Christian Nodal, en especial para dejar claro que no está embarazada y que tampoco se casó con el intérprete tras los fuertes rumores que surgieron por su romántico viaje a Europa.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, fueron parte de sus palabras.

Fue exactamente por este fragmento de la entrevista por el que acusan a la artista de haberse burlado de Cazzu.

“No me cases reina todavía, por favor… luego me cazzu”, ha sido el comentario que internautas han asegurado oír de Ángela.

Si bien podría tratarse de una confusión, los comentarios en su contra no han faltado pues incluso señalaron que la joven de 21 años hizo un gesto de complicidad al mencionar a Cazzu.

“Luego me cazzu” 😱”, “Es que no está mal lo que hizo si no como lo hizo, si estaba enamorada desde antes, no hubiera fingido ser amiga de cazzu y nadie diría nada”, “La abuela: ‘YO NO LE ENSEÑÉ ESO’”, “Luego me Cazzu…”, “Hasta se burla de Cazzu”, “Entendí yo, luego me Cazzu? o estoy loca jaja”, han sido algunos comentarios.

Pese a la ola de habladurías la nueva pareja sigue disfrutando su romance con paseos, viajes y conciertos en donde lucen más enamorados que nunca.