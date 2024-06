¿Cuáles cirugías estéticas se ha hecho Belinda? Así es el antes y después de la cantante

Belinda genera siempre especulaciones sobre las cirugías estéticas que ha realizado a lo largo de los años. Su apariencia ha experimentado cambios notorios, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cuántos procedimientos quirúrgicos ha tenido realmente.

Aunque no se puede confirmar con certeza el número exacto de intervenciones, se han mencionado algunos posibles procedimientos a los que podría haberse sometido para mejorar su rostro y figura.

Por ejemplo, Belinda ha sido objeto de especulaciones sobre una rinoplastia, un procedimiento quirúrgico para modificar la forma y el tamaño de la nariz.

Si bien la cantante admitió públicamente haberse sometido a una cirugía en la nariz en 2009 debido a problemas respiratorios, se cree que también pudo haberse realizado un retoque en 2012 para refinar aún más su apariencia nasal.

Mejorando rasgos faciales

Otro aspecto destacado en la transformación de Belinda son sus rasgos faciales. Se ha especulado que la cantante pudo haberse sometido a una bichectomía para definir sus pómulos y a un refinamiento de mentón para lograr una apariencia más afinada y alargada.

También se ha mencionado un posible levantamiento de pómulos, que podría haber contribuido al rostro, que muchos fanáticos se refieren como ‘’perfecto’'

En cuanto a su figura, se ha hablado en algunos reportes de posibles cirugías de aumento de senos y glúteos, así como una liposucción para obtener una cintura más delgada y una silueta remodelada.

A través de fotos que circularon en 2013, se hizo evidente un cambio en el tamaño de su busto y glúteos, lo que ha generado especulaciones sobre estos procedimientos.

Respuesta de la cantante

Aunque no se pueden confirmar todas las cirugías mencionadas, es importante tener en cuenta la perspectiva de Belinda sobre los cambios estéticos.

En una entrevista, la cantante expresó su postura, enfatizando:

“¿Qué importa si uno quiere verse bien?, si uno quiere hacer lo que quiera ¿Cuál es el problema?, es la vida de uno y ya no pasa nada, no juzgues. Si alguien se hace algo, qué importa, no pasa nada, si te ves mejor, no pasa nada ¿Cuál es el problema?”