“El Maquinón no es el carro, es ‘la Bichota’ que lo maneja”: captan a Karol G conduciendo lujoso Ferrari rosa

Karol G se ha consagrado como una de las cantantes del género urbano del momento por lo que cada logra captar la atención de sus seguidores no solo por su carrera profesional, sino también por su vida privada, la cual evita exponer al escarnio público.

La llamada Bichota sabe como marcar tendencia con su estilo de vida y las letras de sus temas lo que la ha llevado a ser reconocida como ‘Mujer del Año’ en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024.

Al parecer la música no es la única pasión que tiene la colombiana, pues en varias oportunidades ha demostrado que es una aficionada de los autos lujosos y recientemente apareció un video de ella en un “maquinón”.

El video de Karol G manejando lujoso Ferrari

En varias oportunidades, Karol G ha manifestado su amor por los autos de carrera pues incluso ha posado con algunos pilotos de la Fórmula 1 como Carlos Sainz. Es por ello que ha apostado por contar con su propia colección de vehículos.

Karol G no escatima en lujos cuando se trata de complacer sus gusticos por lo que cuenta dentro de su patrimonio cuenta con un Rolls-Royce Ghost, que le habría regalado Anuel durante su noviazgo, un Mercedes-Benz GLE 43 AMG, que también fue un obsequio de su ex pareja, una camioneta todoterreno Mercedes-Benz G-Class y un Ferrari Spider 812 GTS, con el que fue captada paseando en las calles.

Aunque hace un tiempo atrás la intérprete de ‘Mañana será bonito’ apareció presumiendo su melena en color turquesa la cual combinó con su carro, ahora ha cambiado el color por un tono rosa Barbie, el cual la ha caracterizado en los últimos años de su carrera.

“Nunca fue tan real la frase d Karolg: ‘El Makinón no es el carro, es La Bichota q lo maneja’”, fue el mensaje que dejó una usuaria en X al colgar el video de Karol en donde se le puede ver manejando el coche con su melena rubia y cantando algunos temas.

Esta pieza es una de las más costosos de G al tener un valor de al menos 370 mil dólares (1′628.647.500 pesos colombianos), sin contar la modificación de color que le ha realizado en varias oportunidades para personalizarlo, según su estilo del momento. Incluso, este Ferrari es considerado el convertible más potente del planeta en producción.