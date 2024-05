“No me veía papá”: la entrevista de Nodal que prueba que él no quería ser padre con Cazzu

A días que Nodal y Cazzu anunciaran su separación tras más de un año juntos y una hija, muchos detalles de su relación han salido a la luz.

Y uno de ellos, y de los que más ha indignado, es que parece que Christian no quería ser papá con la cantante argentina, no estaba en sus planes y así se evidenció en una entrevista.

El cantante reveló cómo se enteró que la argentina estaba embarazada y fue toda una sorpresa para él, y parece no haberlo emocionado mucho.

La entrevista de Nodal que prueba que él no quería ser padre con Cazzu

Hace unos días Nodal ofreció una entrevista en la que reveló cómo se enteró que su hija Inti venía en camino y reveló que no esperaba ser padre con Cazzu, aunque sí quería ser papá joven.

“ No me veía papá, no, no me veía papá pero tampoco era algo que estuviera esquivando ¿sabes?, yo siempre quise ser papá joven… me gusta mucho ser papá joven, pero te mentiría si te digo que ‘ah si ya me veía como papá con ella’ no, no, no…”, dijo el cantante en el podcast Noche de Luz.

El intérprete de De los besos que te di reveló que se enteró durante un viaje a Japón con Cazzu que ella estaba embarazada, luego de sentirse mal y hacerse tres pruebas de embarazo.

“Estábamos en Japón, ella (Cazzu) no se estaba sintiendo bien y me dijo: ‘creo que me tengo que hacer una prueba de embarazo’ y yo ‘¿de verdad? no me estés jodiendo’ y ella: ‘es que mira no me ha bajado’ y es que a veces hay irregularidades, el punto es que compramos tres pruebas y ahí me ves y se hace las tres pruebas”.

Al principio el mexicano pensó que los resultados eran negativos, pues no entendía nada, y pensaba que ella no podía estar embarazada y todo era parte de su cabeza, pero luego, se dio cuenta que eran positivas.

“Pasan unos 15 minutos y digo: ‘¡ay cabr*n! pues todas negativas ¿no?’, pero dije déjame ver la caja, no le entendía todo estaba en japonés y ya puse el traductor y las tres positivas”, dijo el cantante.

Aunque quedó completamente sorprendido, lo primero que hizo fue llamar a su familia para contarles la noticia, pues sí estaba emocionado por el hecho de ser padre, pero dejó claro que Inti no fue planeada y no tenía en su mente ser papá con Cazzu.