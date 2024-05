¿No siente lo mismo? La explicación detrás de que tu pareja casi nunca te diga “te amo”

Para muchas mujeres es frustrante no recibir en palabras demostraciones de cariño, pero esto es lo que se esconde detrás de que tu pareja no diga “te amo”. Es normal creer que se trata de falta de amor o que no nos quieren de la misma manera, pero en realidad hay varias razones tras este comportamiento.

Evidentemente si la falta de expresiones de afecto va acompañado de actitudes o conductas de maltrato o indiferencia, quizás es porque tu amor no es correspondido y en esos casos, es mejor salir de ahí.

¿Por qué tu pareja casi nunca dice “te amo”?

Pues bien, desde el portal Psicología Online apuntan que hay personas a las que se les dificulta más poder verbalizar sus sentimientos ya que tienen miedo a ser vulnerables. Esto puede deberse a malas experiencias del pasado (como un corazón roto) o la manera en la que fueron criados, por ejemplo, en una familia donde sus padres no le elogiaban o le demostraban cariño con palabras.

Otros también son de esa manera por creencias limitantes que en su interior tienen sobre el amor, lo que los lleva a actuar de determinadas formas para protegerse. Poniendo otro caso puntual, aquellos que creen que si dicen lo que sienten podrían ser vistos como “débiles” o ser más propensos al abandono, ya que el otro sabrá que está muy enamorado.

Es fundamental comprender los lenguajes del amor. Hay quienes lo muestran a través de las palabras de afirmación, pero otros mediante los actos de servicio, el tiempo de calidad, los regalos o el contacto físico.

Si tu pareja tiene estos otros gestos, pero deseas que sea más expresivo, no lo menosprecies y con madurez pídele que sea más verbal, aunque valoras todo lo que hace por ti. Dale un ambiente seguro en el que pueda hablar y aprecia sus momentos de valentía.