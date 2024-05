Graceland: la nieta de Elvis Presley intenta detener la subasta del domicilio que heredó

La histórica mansión Graceland, misma en donde vivió durante 20 años, Elvis Presley, podría ser subastada este viernes 23 de mayo, sin embargo, la negociación se está intentando detener gracias a una demanda emitida por parte de la nieta del rey del rock, Danielle Riley Keough.

La actriz e hija de la fallecida Lisa Marie Presley, aseguró en su petición judicial que es ella la única heredera del domicilio y que se le está tratando de despojar mediante un fraude organizado por la empresa responsable de la subasta, ya que ellos no cuentan con los derechos legales de dicha propiedad.

Según documentos judiciales publicados por la cadena CNN, la estadounidense de 34 años busca obtener una orden de paralización temporal de cualquier intento de venta antes de que un tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Conflicto desde 2018

Informe del medio citado indica que la problemática con Graceland comenzó en el 2018, ya que Lisa Marie Presley habría firmado una escritura de fideicomiso para obtener un préstamo de 3.8 millones de dólares de Naussany Investments and Private Lending LLC, en el estado de Missouri. Es por ello que la empresa asegura que la mansión en disputa se usó como garantía en el préstamo, mismo que hasta la fecha no fue devuelto.

Por su parte, Danielle Riley Keough, explicó en su demanda presentada en el Tribunal de Cancillería del condado de Shelby, que la residencia ubicada en Tennessee no tiene que ser subastada porque es falso que su madre firmó tal documento, además, que el supuesto préstamo no existió y que el acreedor Naussany Investments and Private Lending LLC, no existe, porque nunca se legalizó el crédito.

Elvis Presley compró Graceland en 1957 y vivió allí hasta su muerte en 1977. Cinco años más tarde se abrió al público como un parque temático de historia de la música y en la actualidad atrae aproximadamente a 600.000 visitantes por año.