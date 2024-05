Budokan Quito 2024: datos que debes saber de Lalo Garza, uno de los grandes atractivos del evento de anime

Budokan, el evento más grande del mundo geek en Ecuador, se tomará Quito este sábado 25 y domingo 26 de mayo. El acontecimiento que toca múltiples aristas del mundo geek tendrá a un representate clave de mundo del doblaje.

José Eduardo Garza, también conocido como Lalo Garza, saltó a la fama al brindarle voz a Krilin en el universo de Dragon Ball. El mexicano se especializó en Publicidad y Actuación, además de trabajar en teatro, televisión, publicidad, doblajes títeres y música.

Personajes que han destacado en su carrera

En 1998 empezó a trabajar para direcciones de voz. Sus trabajos más importantes son las películas Flawless , The Exorcist , Drake & Josh , Laguna Beach , Veronica Mars , Naruto, Zatch Bell , Studio 60 y Growing Up Creepie .

De los personajes expresados por Garza para la televisión mexicana, los más notables son Elmo y Big Bird en Plaza Sésamo ( Plaza Sésamo ), Krillin en Dragon Ball Z, Josh en Drake & Josh , Fes en That ‘70s. show , David en Six feet under , Brad en Home Improvement , Skeeter en Doug , Donatello en Teenage Mutant Ninja Turtles (2003), Francis en Malcolm in the Middle, entre otros.

¿Qué opina de Akira Toriyama?

Después del fallecimiento del creador de Drsgon Ball, Lalo expresó un mensaje donde evidenció la oportunidad que reflejó este anime que conquistó occidente el siglo pasado.

“Personalmente su trabajo, como artista y como actor, me catapultó. Empecé mi carrera a principios de los noventa, llega ‘Dragon Ball’ en 1995 y poco después se me empiezan a abrir puertas, me invitan a convenciones, a entrevistas, me dio una proyección poco común para los actores de doblaje.

Eso nos pasó a todos, a Mario Castañeda, a Laura Torres, a Carlos Segundo y René García. Marcó nuestras carreras porque gracias a ‘Dragon Ball’ tuvimos la oportunidad de llevar el doblaje mexicano a todo el continente. Es un anime que deja grandes valores y enseñanzas, de lucha, de nobleza, de confianza, de entrega, de amor”.

De igual manera, ha realizado acotaciones sobre la importancia que tiene un actor de doblaje sobre la tecnología. “Nunca va a desaparecer porque una máquina no maneja emociones”.

Además, comentó que hoy en día como nunca antes hay más material que necesita doblaje, por lo que trabajo hay. “Quizá el elemento en contra es la competencia que no es tan leal como en otros países”.

Este sábado 25 de mayo, el mexicano estará presente en el Centro de Convenciones para compartir con la enorme comunidad geek que se dará cita para conocer más de su historia y trabajo.