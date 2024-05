Al estilo Shakira y Piqué, así fue el incómodo primer “reencuentro” entre William Levy y Elizabeth

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido tema de conversación desde que en 2023 anunciaron su separación, luego de 20 años juntos y dos hijos en común. Si bien el fin de la relación estuvo en duda durante mucho tiempo debido a que ninguno de los dos había dado declaraciones oficiales, y seguían mostrándose juntos en ocasiones especiales, finalmente fue Elizabeth quien lo dijo todo a través de una honesta entrevista con la revista ¡Hola!.

“Actualmente, ya no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor. Simplemente creo que no soy la misma niña de hace veinte años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente”, afirmó.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Elizabeth señaló: “Di todo. Creo que una relación se basa en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.

Después de dichas declaraciones, Elizabeth se ha dejado ver más radiante que nunca, mientras Levy ha estado envuelto en rumores de una relación con quien fuera “la tercera en discordia”, Samadhi Zendejas, algo que tampoco ha sido comprobado pero por que los fans han estado atentos a cualquier movida sospechosa.

Algo similar sucedió con Shakira, quien después del escándalo de separación de Piqué por infidelidad, ha demostrado que está en su mejor momento. Por su parte, a Piqué lo siguieron los señalamientos por su relación con Clara Chía, al tiempo que su carrera ha ido poco a poco “en picada”. Por si fuera poco, ambas ex parejas de famosos han demostrado tener algo más en común: sus inevitables reencuentros.

Ambos tienen en común el hecho de que tienen hijos en común y por tando, responsabilidades que les implica tener que verse las caras por el bien de estos.

Recientemente Elizabeth y William estuvieron en el mismo lugar pero hicieron una movida que muchos han señalado de ser “la misma” que han aplicado Shakira y Piqué desde su ruptura pues ambos también han tenido que estar en los mismos lugares por sus hijos, optando por ignorarse por completo.

De hecho, fue Jordi Martin, paparazzi que ha estado captando cada movimiento de Piqué, quien dejó al descubierto el momento incómodo entre Elizabeth y William.

“@jordimartinpaparazzi captó imágenes exclusivas de #WilliamLevy y #ElizabethGutierrez en el partido de ⚾️de su hijo, donde el actor en todo momento evitó a la madre de sus hijos. 🎥”, publicó ‘El Gordo y la Flaca’, a donde el paparazzi acudió para dar sus declaraciones al respecto.

“Llevo varios días detrás de William Levy y detrás de Elizabeth, he asistido a varios partidos del beisbol y este sábado se disputó la final de su hijo Christopher y ahí estuve, no me vieron pero viví una situación tensa. Imagínate ver esa situación donde Elizabeth va a buscar a William”, señaló.