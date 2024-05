La influencer y dueña de la marca, Glowrias, Natalia Osona, de origen español tuvo que ser ingresada al hospital de emergencia tras empezar a sentir un profundo agotamiento. Pero todo comenzó cuando una gatita, con rabia, la mordió inocentemente, mientras paría.

“El médico me ha dicho que tengo agotamiento extremo. Llevo semanas sin dormir bien por la medicación de la bronquitis, trabajo, el viaje a Sevilla que hicimos, todo el shooting, la edición y contenido en solo un día”, decía en sus historias de Instagram la joven.

La joven contó que todo comenzó a empeorar después de un viaje a Cancún en el que una gata que, sin saber, tenía rabia, la mordió inocentemente mientras paría. Natalia había rescatado al animal: “No me atacó (...) estaba muy hambrienta y se lanzó a mi dedo para comer porque llevaba días sin probar bocado la me han tenido que pobre criatura...”, dijo, pero no supo lo que iba a pasar después.

“Me han tenido que vacunar de la rabia porque probablemente pueda tenerla al haber sido atacada previamente la gatita por un mapache. La rabia es vida o muerte, creo que solo han sobrevivido unas 20 personas en toda la historia así que podemos decir que si no te tratas, es mortal... y lo he pasado un poco regular por este tema sinceramente...”, se sinceró.

Un animal con rabia mordió a la reconocida influencer Natalia Osona (Captura)

La joven logró conseguir la vacuna y continúa sus sesiones en España, hasta concluir las cuatro dosis que se requiere. La gatita también está a buen recaudo. “Me voy de México con sentimientos encontrados. Ha sido un viaje donde se me han revuelto muchas emociones, he conectado como nunca antes con la naturaleza y los animales”.

“Hay muchos animales en situación de abandono, en condiciones terribles... qué pena e impotencia más grande. Adiós México, te llevaré para siempre en mi corazón”, dijo en entrevistas con medios locales.