¿A que se dedica Samara Montero? La influencer y modelo que relacionan con Efraín Ruales

Samara Montero está en los titulares de todos los medios de comunicación ecuatorianos, luego de que publicara una foto junto al fallecido Efraín Ruales, dando alusión a que tuvieron una relación con el presentador.

La joven de 27 años es una actriz e influencer guayaquileña, que está radicada en México. Actualmente es parte de una campaña de Marie Clarie, que la conforman reconocidos artistas mexicanos como Dulce María, integrante de RBD.

Además, también es actriz de teatro y ha aparecido en videos musicales de cantantes como Maykel. En el 2021 integró el cast de la película Misfit: eres o te haces, de Enchufe TV, que fue dirigida por Orlando Herrera.

Su debut en la televisión se dio cuando participó en el reality Calle 7 de TC Televisión en el 2016. El año siguiente fue parte del elenco en 3 familias y Sharon la Hechicera, ambas producciones de Ecuavisa.

“Una disculpa por todas las personas con las que no tuve responsabilidad afectiva y solo les dejé hablar. Todavía me valen v*rga, pero ya de una forma más consciente y más madura; Diosito me los bendiga y me los mantenga bien lejitos”, dice en un reel publicado el 2 de mayo en su cuenta de Instagram, luego de haberse formado la polémica.

¿Tuvo una relación con Efraín Ruales o no?

La respuesta solo la conoce ella, sin embargo, la polémica se genera cuando Samara subió un video en el que hacía referencia al fallecido Efraín Ruales y, al dolor que le habría ocasionado su muerte.

“Cuando siento que ya no puedo más, hablo de ti y de cómo te fuiste trágicamente hace unos años. Así, tambaleando, he aprendido a sobrellevar este dolor, hablando, atravesando este dolor que por tanto tiempo no se quita... Vives conmigo todos los días, espero que estés orgulloso de mí. Valoro cada aprendizaje que me has dado. Suelo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro, maestro del amor, del dolor, de mis sueños. A pesar de que muchos se destruyeron, con nuevos cimientos, voy marcando algo nuevo”, escribió en el caption del clip donde se muestran imágenes de ella con Efraín Ruales.