“Cosas que venden en Ecuador y en Chile no hay”: Tiktoker encantada en un supermercado

“Cosas que venden en Ecuador y en Chile no hay”: Tiktoker sorprendida en un supermercado

La tiktoker Anjuly Solis, durante su estadía en Ecuador por Ecuador publicó varios videos donde mostró sus experiencias en el país, entre ellas cosas que venden en supermercados ecuatorianos y en Chile no hay. Por la acogida de los videos dividió en tres parte e hizo una lista de 18 productos que no ha encontrado en los supermercados de Chile.

PUBLICIDAD

Leche Toni que vienen en distintos sabores y formatos.

Yogurt con granjeas con gomitas, oreo o con cereal.

Las presentaciones, formas y tamaños en que venden el queso mozarella.

FioraVanti

Jugo Pulp pequeño

Chocolates Noggy

Kinder Joy

Pulpa de fruta

Oritos

Arequipe en varias presentaciones

Manicho

Galak

Tango

Helados de chicle con minis bolitas

Encebollado de atún

Jugos Sunny

Agua de coco en varios formatos o galletas de coco

Aguacates grandes

Específico que algunos productos son similares a los que venden en Chile, pero no iguales en cuanto al sabor. Por ejemplo el chocolate de blanco de allá no tiene el mismo sabor y no tiene arroz crocante.

“Primera vez que veo una extranjera que describe con exactitud como son esos productos”, “En Ecuador hay de todo”, “Ecuador es un país hermoso y su variedad de productos es increíble”, son algunos de lo comentarios que se leen en las publicaciones.

La creadora de contenido también ha realizado videos probando comida de Ecuador que en Chile son “raras” y mostrando alimentos y bebidas que en Ecuador se consumen.