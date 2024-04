Anne Hathaway muestra lado oscuro de Hollywood: la presionaron para besarse con 10 actores distintos

Anne Hathaway es una de las actrices más queridas en la industria del entretenimiento, pero mientras se labraba un nombre, le tocaron fuertes experiencias que ahora intenta compartir para alzar la voz y evitar que se repitan. La más reciente la divulgó a propósito de su nueva película, The Idea of You.

Durante un contacto con la prensa reseñado en Milenio, la famosa aclaró que a principios de los 2000 no había tanta conciencia sobre las conductas que podrían resultar incómodas para los artistas, sobre todo en las mujeres, a la hora de desarrollar historias con temáticas románticas y sexuales.

La vez que Anne Hathaway fue presionada para besar a 10 actores distintos

En la charla para V Magazine, aseveró que antiguamente las pruebas de química para escoger a los protagonistas en pantalla podía ser abrumadoras. Aunque no mencionó ninguna película específica, reveló que en una ocasión le pidieron besar a 10 potenciales compañeros como parte de selección del reparto.

En aquel entonces era común solicitar a los actores besarse durante las audiciones para medir la afinidad, algo que consideró “la peor manera de hacerlo”.

“Me dijeron: ‘Hoy vienen 10 muchachos y estás elegido. ¿No estás emocionado de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿Hay algo mal en mí?’ porque no estaba emocionado. Pensé que sonaba asqueroso”, explicó.

A Anne Hathaway no le quedó más que aceptar la situación porque de rechazarlo, sería tildada de “difícil” y le dejarían de llegar oportunidades laborales.

“Era muy joven y muy consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetada como ‘difícil’, así que simplemente fingí que estaba entusiasmado y seguí adelante”, expresó, dejando claro que no fue una actitud en contra de ella de forma personal sino la manera en la que solían hacerse las cosas y se alegra que esto haya cambiado.