Un tipo afirma que fue abducido por extraterrestres que le realizaron " experimentos sexuales " y le robaron su esperma para crear bebés híbridos. Julius Shields, de Missouri, EE. UU., cree que el encuentro “alucinante” ocurrió cuando él era apenas un adolescente . Ahora, más de una década después, se ha sincerado sobre la experiencia.

El joven de 28 años lo reveló todo en una entrevista publicada en el canal de YouTube Soft White Underbelly, contando cómo los extraterrestres hicieron contacto directo con él porque supuestamente querían trabajar juntos para hacer algunas pruebas. Afirma que “huyó” y tuvieron que secuestrarlo. “El alienígena tenía tres tentáculos y los levantó y empezó a golpear mi ventana”, dijo sobre su primer encuentro. “Esa fue la primera vez que vi algo que no era humano.

También agregó: “Y cuando vi eso, me quedé paralizado, no hice ningún movimiento”. Inicialmente, Shields pensó que el contacto era amistoso, pero luego las cosas se volvieron más siniestras. Después del secuestro, recordó haber tenido sueños inusuales antes de que las cosas “se volvieran más sexuales” y comenzara a tener visiones de tener relaciones sexuales con varias criaturas y diferentes mujeres, con su esperma siendo tomado “para experimentos”.

Un tipo ‘secuestrado por extraterrestres’ asegura que lo utilizaron para crear bebés híbridos. Digital illustrated UFO on country road. (Aaron Foster/Getty Images)

“He investigado sobre estas cosas y sé lo que se me ocurrió. Se llaman ‘Los Grises’ y no son una criatura muy grande. Sólo miden entre tres y cuatro pies de altura. Conducen platillos y tienen una nave nodriza y es casi asombroso. Simplemente te hace darte cuenta y saber que hay más vida que solo lo que tenemos aquí en la Tierra. Y es por eso que tomaré y usaré el resto de mi vida para viajar y experimentar todo lo que pueda antes de que todo termine”, señaló.

Dijo que en ese momento estaba haciendo “lo de la fiesta”, incluido fumar mucho cannabis , pero no creía que fuera responsable. “No he dejado de fumar marihuana desde entonces y no ha vuelto a pasar nada parecido”, dijo.

Hablando del supuesto “estado de ensueño” en el que lo pondrían los extraterrestres, dijo: “Me despertaba, miraba mis pantalones y a veces no había nada y a veces simplemente estaba mojado, no había nada”. No habrá esperma real allí.”