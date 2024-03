Héctor Alvarado y su publicación tras el pronunciamiento de Cinthya Coppiano

El reconocido estilista Héctor Alvarado dejó una publicación en sus redes sociales, luego que la presentadora Cinthya Coppiano emitiera sus declaraciones en vivo en las que destacó que “yo me hago responsable de lo que digo y lo que soy. No me hago responsable de lo que hay en tu corazón”.

Las declaraciones de Coppiano fueron en razón de su comentario que causó desagrado en Alvarado; al punto que dejó su puesto como panelista del programa, ‘Hackers del espectáculo’. “Se reconocer cuando el ser humano trasciende. José, Jinson, Héctor y Cinthya somos chicos de barrio”.

¿Qué dijo Héctor Alvarado?

A través de su cuenta de Instagram, @hectoralvarado__ no ha emitido palabra alguna pero sí compartió una frase que sería en reacción al comentario de Coppiano de que “somos chicos de barrio”, el el marco de resaltar la evolución personal y profesional que han tenido.

Insistió en que “ésta chica de barrio y otros chicos nos hemos superado. No nos hemos estancado en el pasado”.

La presentadora ayer resaltaba que los profesionales de la belleza nacional se han ganado el reconocimiento hasta en el ámbito internacional, y por ello es que el también estilista José Vargas será entrevistado en Telemundo.

Debido a ello, Vargas ya no se encargará del peinado que María Fernanda Pérez usará en su matrimonio. Esa labor para la boda ahora la realizará Alvarado, mientras que el maquillaje lo hará su colega Jinson Pineda.

Ante ello Coppiano se refirió a Vargas como una persona que tiene millones de reproducciones en redes, y que es es “el chico más viral” y que lo respeta por su trabajo.

Pero esos comentarios incomodaron a Alvarado y en pleno programa de inicios de esta semana pidió respeto para él y el gremio de estilistas.

Aclaró entonces que ella no ha denigrado ni menos menospreciado a nadie. “Eso no ha salido de mi boca, porque en mi corazón hay mucho amor”. Le dejó asimismo un mensaje a Alvarado: