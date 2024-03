“Bello, pero me quedo con el papá”: Hijo de Chayanne presume musculatura pero dicen que nadie supera a su padre

Chayanne es uno de los cantantes más exitosos y también de los más aclamados del mundo del espectáculo por su belleza.

El puertorriqueño de 55 años saltó a la fama en los 90 y desde entonces enamoró a miles, al punto de decir que es el “padre de Latinoamérica”.

Y es que todas las madres aseguran que sus hijos son de él, o eso desearían, y es algo que él toma con humor y respeto.

Sus pasos de baile, voz, carisma, y belleza lo han hecho perdurar en el tiempo y con más de 30 años de carrera sigue triunfando y siendo de los más aclamados.

Sin embargo, además, de ser un gran cantante es un excelente padre y esposo, y es que ha formado una hermosa familia con la venezolana Marilisa Maronesse.

Hijo de Chayanne presume sus músculos, pero aseguran que prefieren a su papá

Chayanne tiene dos hijos, Isadora y Lorenzo, ella de 23 y él de 26 años, y cada uno ha comenzado a luchar por sus sueños.

La hija del puertorriqueño ha comenzado su carrera como cantante, sin ayuda de su padre, y su hijo Lorenzo ha lanzado su propia marca de ropa Stamos bien, que ha resultado todo un éxito.

Chayanne El hijo del cantante sorprendió con una foto en la que presumió sus músculos (@lo_figueroa/Instagram)

Ambos son muy unidos con su padre y así lo dejan ver a través de sus redes, donde comparten la gran relación que tienen y lo mucho que se parecen a él.

Lorenzo se ha robado los halagos al mostrar sus músculos en una reciente publicación de Instagram en la que demuestra que es tan guapo como su papá . Sin embargo, en redes aseguran que no cambian a Chayanne por nadie.

“Bello, pero me quedo con el papá”, “lindo pero no más hermoso que el papá”, “que guapo y que cuerpazo”, “tan bello como su papá, pero a Chayanne no lo cambio por nada”, “creció el niño, que belleza”, “Chayanne tuvo puros galanes como él”, y “muy guapo, pero no más que el papá”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El joven de 26 años ha demostrado que lucha por lo que quiere y también que es muy unido tanto a su padre como a su hermana y su mamá y de hecho, han compartido fotos en el gimnasio, entrenando con Chayanne y sorprendiendo a todos.