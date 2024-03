Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los signos este fin de semana del 9 al 10 de marzo

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. El sábado y domingo traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 9 y 10 marzo.

Aries

Será un fin de semana rodeado de energía positiva y al fin podrán liberarse de esa enfermedad persistente. Tiene que cuidarse y mejorar su estado de ánimo, no dejen que el estrés los afecte. Recibirán un dinero adicional, lo que les permitirá pagar deudas y administrarse mejor. Si están en una relación, gozarán de buenos momentos al lado de su pareja. Sus números de la suerte son 7 y 66, y su color azul.

Tauro

Este fin de semana tendrán una actitud positiva y alegre. Si están en una relación puede que no comprendan a su pareja, dense un tiempo para que puedan afrontar lo que viene con más seguridad. Si están solteros, podrían conocer a alguien especial, probablemente del signo Escorpión o Acuario. Realizarán un viaje para visitar a su familia. Sus números de la suerte son 5 y 17 y para atraer la alegría deben optar por vestir colores vivos.

Géminis

Tienen que relajarse, dense tiempo para consentirse y evitar que la apatía los afecte. Deben continuar con sus estudios y con sus buenos hábitos como hacer ejercicio, así fortalecerán su autoestima. Un amor del pasado regresará, podría ser momento de dar una segunda oportunidad y mejorar su relación. Recuerden que tienen todo para alcanzar el éxito, aprovechen sus virtudes para destacar en el trabajo. Si tienen oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, dejen que ese entorno influya positivamente en ustedes. Sus números de la suerte son 1 y 22.

Cáncer

Este fin de semana reflexionarán sobre cuestiones amorosas, tienen que mantener la calma si las cosas no van bien, no se depriman ni se preocupen, pronto se resolverá todo. La planeación de un viaje para Semana Santa los mantendrá muy ocupados. Recuerden que aquello que den será recompensado por el destino. Busquen la manera de que su entorno esté en armonía para atraer buenas energías. Sus números de la suerte son 13 y 40.

Leo

Será un fin de semana lleno de buena fortuna, alcanzarán metas que llevan persiguiendo. Una persona de su familia se enfermará y necesitará de ustedes. Cuidado con las malas influencias y los hábitos negativos que podrían afectar su fuerza interior, rodéense de personas positivas y no caigan en los excesos. Podrían verse involucrados en una campaña política, debido a que su habilidad para convencer a otros los destaca. En el amor, hay mayor compatibilidad con los signos Sagitario o Tauro. Su color para atraer la suerte este fin de semana es el azul.

Virgo

Se reencontrarán con personas de su pasado, lo que los llenará de buena energía. Si están pasando por trámites legales o fiscales, saldrán adelante con éxito. Si experimentan depresión y ansiedad, consulten a su médico, podría tratarse de un tema hormonal. Tomarán un curso para estudiar en el extranjero. Un nuevo amor llegará a su vida, probablemente del signo Sagitario o Aries. Tienen mucho talento para los negocios, aprovéchenlo para emprender su empresa. Sus números de la suerte son 4 y 39.

Libra

Este fin de semana estará lleno de energía positiva y al fin podrán alejarse de aquello que los estresaba. Su deseo de crecer económicamente y ayudar a su familia será una virtud, pero no prometan cosas que no pueden cumplir, eviten problemas. Estarán rodeados de envidias, no compartan sus logros de manera ostentosa. Los astros están de su lado para impulsar su progreso, tendrán una nueva mentalidad que los llevará al éxito. Sus números de la suerte son 21 y 60, y sus colores azul y blanco.

Escorpio

Es momento de que se arriesguen en ese negocio que les permitirá crecer tanto a nivel personal como profesional. Recuerden que en el amor reciben lo que dan, si no se sienten cómodos con su pareja, reflexionen qué es lo que van a hacer. Si van a realizar algún trámite, busquen asesoría y no firmen nada hasta que no entiendan todo. Podrían necesitar un préstamo para realizar un viaje. Sus números de la suerte son 18 y 99, y los colores claros les traerán buena suerte.

Sagitario

Será un fin de semana de movimientos, eviten caer en conflictos, no tomen partido en situaciones que no les corresponden y aléjense de las energías negativas. Sentirán deseos de retomar sus estudios. Tienen gran poder de influencia sobre los demás, lo que les permitirá participar en asociaciones o en la política. Viene cambios positivos en asuntos financieros, recibirán un dinero que no esperan. En el amor, alguien de su pasado querrá reconciliarse con ustedes, tienen que recordar y entender que los sentimientos no pueden comprarse. Sus números de la suerte son 19 y 50, y sus colores naranja y amarillo.

Capricornio

Será un fin de semana afortunado en los juegos de azar. Es un buen momento para que realicen un curso de administración y ventas que les permitirá impulsar su desarrollo profesional. Recibirán una sorpresa que los llenará de alegría. Cuidado con chismes, especialmente con personas de su pasado, como un amor prohibido. Organizarán un viaje con sus amigos. Recibirán dinero de manera inesperada. Si están en una relación, no se cuestionen el porqué están enamorados, simplemente disfruten de esa emoción. Sus números de la suerte son 6 y 30.

Acuario

Tienen que estar atentos ante las oportunidades que llegarán en el ámbito profesional, recibirán una nueva oferta de trabajo o un ingreso adicional. Una amistad se acercará para proponerles un negocio. Podrán cerrar el ciclo con un amor del pasado. Si están en una relación, no creen expectativas. Sus números de la suerte son 3 y 27.

Piscis

El fin de semana vivirán emociones intensas y se sentirán muy felices. Si están en una relación, permítanse sentirse amados, disfrutarán de una unión sólida. Recibirán un dinero inesperado. Cuidado con chismes en el trabajo, eviten problemas con sus compañeros. Aprovechen su habilidad para crear algo nuevo. Sus números de la suerte son 8 y 21.