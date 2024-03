Éstas son las series coreanas que están triunfando en Netflix y son perfectas para empezar marzo

El universo de los dramas coreanos es fascinante y cautivador. La industria del entretenimiento de Corea del Sur ha tenido un crecimiento importante, expandiéndose a nivel mundial, entre el fenómeno del Kpop, películas galardonadas como Parasite y Minari, así como series de televisión que todos esperan con ansias en plataformas como Netflix.

El término “drama coreano”, o Kdrama, abarca una amplia gama de series de televisión de ficción producidas en Corea del Sur, que abordan diversos temas y géneros, desde comedia y romance hasta ciencia ficción y terror. La clave detrás de la fascinación que provocan está en que presentan premisas poco convencionales que invitan a descubrir nuevas perspectivas.

Ahora que comienza marzo, es la oportunidad perfecta para adentrarte en el mundo de los k-dramas y estas opciones son perfectas.

Las mejores series coreanas para ver en marzo

Urgencias existenciales: Miniserie

Uno de los k-dramas que actualmente se encuentra en los primeros lugares del Top 10 de Netflix en Corea del Sur. La hsitoria se centra en las vivencias de cuatro jóvenes médicos y su viaje de redescubrimiento personal y profesional en medio de desafíos en sus vidas laborales y personales. Park Hyung-Sik asume el papel de Yeo Jung-Woo, un destacado cirujano plástico que enfrenta dificultades significativas en su camino.

Cautivar a un rey: Miniserie

Un drama coreano de época ficticio que fusiona romance y estrategia política. Dirigido por Jo Nam-Kook y escrito por Kim Sun-Deok, la trama sigue la vida del Rey Lee In (interpretado por Cho Jung-Seok), enredado en conflictos reales y políticos, y Kang Hee-Soo (interpretado por Shin Se-Kyung), quien se convierte en espía para buscar venganza. La serie ha estado en el top 10 de la plataforma desde su estreno así que es garantía que te enganchará.

El amor es un capítulo aparte

Uno de los k-dramas consetidos en Netflix que se centra en la vida de personas que trabajan en una editorial. La trama sigue la historia de Kang Dan-i, interpretada por Lee Na-young, una mujer que solía ser exitosa en la industria publicitaria pero que enfrenta dificultades después de tomar un descanso para criar a su hija. Kang Dan-i se encuentra desempleada y luchando por encontrar trabajo debido a su largo hiato laboral.

La oportunidad surge cuando Kang Dan-i comienza a trabajar en la editorial donde su amigo Cha Eun-ho, interpretado por Lee Jong-suk, es el editor en jefe. Aunque Cha Eun-ho ha tenido sentimientos por Kang Dan-i desde hace mucho tiempo, ella ve su relación solo como amistad. La serie explora sus vidas personales y profesionales, así como sus relaciones con otros colegas en la editorial.

My Demon

Kim Yoo-jung, Song Kang, Lee Sang-yi y Kim Hae-sook encabezan el elenco del irresistiblemente entretenido drama coreano “My Demon”. Este cautivador drama, que combina de manera deliciosa la angustia del melodrama con elementos sobrenaturales encantadores, narra el apasionante romance entre una heredera adicta al trabajo (Yoo-jung) y un demonio de 200 años (Kang) decidido a explorar las complejidades de la condición humana.

Con una trama llena de tensión y romance, “My Demon” se presenta más como una historia romántica contemporánea que como un drama sobrenatural, aunque los elementos demoníacos añaden una fascinante capa de profundidad a la narrativa. En un mercado saturado, especialmente en el universo de los K-dramas, “My Demon” se destaca gracias a una premisa encantadora que no requiere de complicaciones excesivas, y brilla gracias a la innegable química entre sus protagonistas, Kang y Yoo-jung. -Yael Tygiel

Daily Dose of Sunshine

La serie está basada en un webtoon de Lee Jae-gyu y gira en torno a las experiencias de Da-eun (Park), una enfermera psiquiátrica que se enfrenta a todo tipo de pacientes en el hospital.

“Un drama sanador sobre los muchos tipos de incidentes que tienen lugar en un pabellón psiquiátrico. Basado en las experiencias reales de una enfermera psiquiátrica, el drama girará en torno a la historia de la enfermera Jung Da Eun”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

Park Bo Young interpreta a Jung Da Eun y será el segundo K-drama original de Netflix de la actriz después de Abyss. La actriz es extremadamente popular gracias a sus papeles anteriores en los queridos K-dramas Oh My Ghost, Strong Girl Do Bong Soon y Doom at Your Service.