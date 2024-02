Muere Cat Janice, la madre con cáncer terminal que viralizó una canción para ayudar a su hijo de 7 años

La canción de Cat Janice se viralizó en redes sociales porque tenía un mensaje, la mujer luchaba contra el cáncer y hace unos meses anunció que para dejar protegido a su hijo económicamente dejaba las ganancias de su canción para el pequeño de siete años.

Lamentablemente se conoció que Cat Janice falleció. Su familia lo informó mediante un comunicado en redes sociales. “Esta mañana, desde su hogar de la infancia y rodeada por su amorosa familia, Catherine ingresó pacíficamente a la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el torrente de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses. Cat vio que su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá proveyendo para su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias. Esta página será memorializada por el hermano de Cat, @the_last_cubby”, se lee en un comunicado.

Cat Janice era una cantante estadounidense que en 2022 fue diagnosticada con cáncer, se sometió a un tratamiento que parecía haber controlado un sarcoma; pero reapareció con fuerza en 2023 y ya no hubo vuelta atrás. En sus últimos meses de vida se casó con su novio y compuso una canción, Dance You Outta My Head que fue un hit en redes con el fin de ayudar a ella y a su hijo.