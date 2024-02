Ecuador, un fenómeno estético: La campaña que fomenta la inversión y el turismo a través del cine

‘Ecuador, un fenómeno estético’ es una campaña que representa los esfuerzos de más de diez años de la Fundación Identidad Nacional (FIN).

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la inversión y el turismo a través de la exportación global de producciones audiovisuales filmadas en territorio ecuatoriano.

La campaña consiste en cinco películas, dos de ellas ya estrenadas ‘A Son of Man’ y ‘Waorani: Guardians of the Amazon’, otras dos por debutar ‘A Waking Dream’ y ‘Lions of the Sea’ y una por grabarse ‘Bananaland’; a través de las cuales se busca promocionar a Ecuador en el mundo, con un enfoque en la conservación y las políticas ambientales del Amazonas, Los Andes, Costa del Pacífico y las Islas Galápagos.

En entrevista con Metro Ecuador, Luis Felipe Fernández-Salvador, director y mente detrás de la visión de estos cinco largometrajes expresó su objetivo con esta campaña: “Crear un método de difusión que no involucre inversión que no tiene el país, pero que tenga la retribución de crear un efecto mediático a favor del Ecuador”.

Luis Felipe Hernández Salvador, director de las películas de la campaña 'Ecuador, un fenómeno estético'.

‘Ecuador, un fenómeno estético’ es la determinación de Fundación Identidad Nacional y Fernández por utilizar estas películas como fuente de poder para promocionar al Ecuador en el resto del mundo como destino de inversión y turismo: “Esto permitirá atraer inversión extranjera y turismo, lo que se traduce en divisas internacionales, como lo ha obtenido Colombia, Islandia, Nueva Zelanda, y países muy remotos, logrando hacer que su economía más importante no sea el petróleo, sino el turismo, inversión extranjera en industrias no extractivas”.

‘A Waking Dream’ se estrenará en 2024 y ‘Lions of the Sea’ en 2025, exclusivamente para competir en los Óscar, y destacar en festivales internacionales como Venecia y Cannes.

“Cada una de esas películas tiene el objetivo de otorgarle un Oscar al país. Ya hemos tratado, no ha sido fácil, por supuesto, porque es difícil obtener un Oscar, como lo tuvo Chile, y de esa manera catalizó su industria, su economía. Sin embargo, ya llevamos dos intentos y nos ha ido bastante bien. Esperamos que ahora, con este tercer intento, Waking Dream, lo logremos”, dijo Felipe.

Lions of the Sea

La cuarta película de esta campaña, que terminó su rodaje hace muy poco, narrará la historia de Pinni, un joven león marino que lucha por sobrevivir tras perder a su madre, en el camino tendrá que enfrentar peligros naturales y humanos.

‘Lions of the Sea’ fue grabada en las Islas Galápagos para destacar la importancia de la preservación de la biodiversidad del archipiélago, así como la responsabilidad humana con la naturaleza.

Este film cinematográfico contó con una inversión de 10 millones de dólares y en el trayecto ha generado más de 1.000 empleos directos e indirectos. En el desarrollo de este proyecto, Ecuador contó con la colaboración internacional de países como Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos.

'Lions of the Sea".

Además, la película se destaca por su equipo de producción, el cual fusiona la grandeza de Hollywood y el talento ecuatoriano, con figuras importantes de la industria:

Producción: Adam Leipzig, exvicepresidente de Disney, presidente de National Geographic y ganador del Óscar por “La marcha de los pingüinos”.

Edición: Hervé Schneid, ganador del César por “Amelie”.

Fotografía: Guillermo Navarro, ganador del Óscar por “El Laberinto del Fauno”.

Diseño sonoro: Gustavo Santaollala, ganador de dos Óscar por “Brokeback Mountain” y “Babel”; y Nicolas Becker, ganador del Óscar por “Sound of Metal”.

Efectos visuales: Chadi Abo, nominado al Óscar por “The Cave”.

Es decir, que esta película cuenta con 5 Óscar en su producción. Adam Leipzig, tras trabajar en ‘Lions of the Sea’, elogió a Ecuador como un destino fílmico emergente, destacando sus recursos naturales, humanos y su clima idóneo para rodajes.

Para el rodaje también se contó con la participación de científicos destacados para garantizar el respetó la integridad de las Islas Galápagos y asegurar que el film subraye la urgencia de proteger la biodiversidad del archipiélago.

Rodaje de 'Lions of the Sea' en las Islas Galápagos.

Bananaland

La quinta y última entrega, de la campaña ‘Ecuador, un fenómeno estético’, empezará su proceso de grabación y producción en 2025 y se estrenará hasta 2026.

“Esta película narrará la historia real de un héroe ecuatoriano, que defendió los derechos humanos de América Latina durante los años ochenta, periodo de políticas autoritarias, conspiración, donde figuras como la CIA y corporaciones mundiales están involucradas. Además, enfatiza en la importancia de la democracia”, mencionó Luis Felipe, director del film.

También reveló que ‘Bananaland’ tendrá actores internacionales como Woody Harrelsom como antagonista, para el papel principal femenino se encuentran en conversaciones con Ana de Armas, otras estrellas que estarán presentes son Julia Stiles, Billy Zeng, Andy García.

Detrás de cámaras contarán nuevamente con la producción de Adam Lipsy y guión de David Marconi.

La presencia de Hollywood en Ecuador eleva las producciones locales a niveles internacionales, destacando la capacidad del país para albergar grandes proyectos cinematográficos.

Luis Felipe Fernández-Salvador

Cineasta de campo, guayaquileño de 42 años, sus obras se centran en la interacción con diversas culturas, especialmente con comunidades indígenas, y regiones naturales del Ecuador. A través del Realismo Fantástico, como denomina a esto género cinematográfico nacional, con el que relata historias ficticias basados en la ciencia. Su cine además promueve el respeto, relaciones armónicas y estilos de vida sostenible entre el ser humano y el medio ambiente.

Fundación Identidad Nacional y Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico reiteran su compromiso con el avance de la industria cinematográfica en Ecuador, promoviendo una visión que celebra la espléndida naturaleza del país y estimula el turismo. La unión de esfuerzos con ONGs internacionales y empresas privadas nacionales e internacionales es fundamental para atraer recursos financieros, facilitando la implementación de proyectos que destacan a Ecuador en el panorama turístico, de inversión general y como destino cinematográfico internacional.