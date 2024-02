Brenda lanza su primer álbum inédito ‘En la tierra’ y resalta los sonidos ecuatorianos

Brenda es una cantautora ecuatoriana, de 27 años, que siempre soñó con incorporar la música y ritmos autóctonos a través de una producción moderna y lo está haciendo realidad para que sus melodías lleguen a todos los rincones del mundo.

Hija de padre otavaleño y de madre guayaquileña, su infancia transcurrió entre la Sierra y la Costa. Ella empezó a cantar a los 3 años al mismo tiempo que descubría lo maravilloso de sus raíces al valorar y escuchar san juanitos, boleros y pasillos.

Brenda debutó en 2021 con el mítico bolero ‘Cariñito Mío’, los clásicos valses ‘Cuando Llora Mi Guitarra’ y ‘Ódiame’ como un Homenaje a Julio Jaramillo.

Álbum ‘En la Tierra’

Ahora en 2024 nos presenta su primer EP ‘En la Tierra’ que exploran las sonoridades ecuatorianas y la belleza de las emociones del amor mientras juega con la versatilidad de las palabras, los sonidos y las tradiciones ecuatorianas dentro de una perspectiva personal y particular. El EP fue producido en Quito con la participación del reconocido ‘Requinto de Oro’ Mario Andrés Gutiérrez y producida por el reconocido músico ecuatoriano Danilo Arroyo.

En una entrevista con Metro Ecuador, Brenda, nos contó acerca de la historia detrás de su primer álbum’: “hace tres años me lancé como artista y en ese momento decidí que cuando lanzara mi primer material inédito quería hacer homenaje a mis dos raíces, de donde yo vengo”.

Brenda

En cuanto a la canción principal ‘En la Tierra (Fuerza Natural)’ se trata de una canción que brinda conexión y experiencia melódica sobre el latir de los ritmos del san juanito, la bomba con tintes de música popular. Sobre este tema, Brenda mencionó: “es una canción que puede sonar como triste, que trata de desamor, pero en realidad es una canción que me la canto a mí misma. En ella exploro esta sensación cuando vas creciendo y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que antes, entonces te ves con nostalgia porque has olvidado ciertas cosas, pero al final lo que te queda es tu corazón y tu espíritu”.

Además agregó: “y creo que nosotros como seres somos fuerza natural, como se llama también la canción, formamos parte de esta gran tierra donde nosotros somos flores, un gran jardín de emociones. Y en la tierra somos nosotros mismos, estamos ahí floreciendo”.

El video oficial fue filmado en la Comunidad Santa Bárbara, Imbabura con el propósito de retratar y conmemorar las tradiciones en comunidad como el trabajo en la tierra, cosechar y mantener la conexión con la naturaleza que transmite la riqueza y validez que tenemos como país.

Shows

Brenda será telonera de los conciertos de la Gira de Teatros “En Primer Plano” de Juan Fernando Velasco en Ecuador, su showdará apetura al evento en diferentes ciudades del país empezando por Quito, Guayaquil, Loja entre otras.

“Muy emocionada, porque es una oportunidad de poder llegar a otro público en mi ciudad, que la gente siga escuchándome. Yo siempre digo que primero me gustaría llegar a Ecuador antes de otros países, antes del mundo, y sin duda esa gira me va a dar la apertura de conectarme con el público”, expresó la cantante.

Reconocimientos

Los temas de Brenda, han sido seleccionados por eventos, empresas privadas y gubernamentales como: “Nat Geo Travel Food Festival 2022″ en Londres, la feria turística “Ecuador Travel 2022″, lanzamiento de la revista National Geographic 2023 edición Ecuador para el Ministerio de Turismo del Ecuador, y la campaña publicitaria “LA TOQUILLERA” para la marca internacional “CUYANA” para ser la identidad musical de la comunicación al público.

Estas reconocimientos son oportunidades que ella no esperaba tan pronto, Brenda reconoció: “Fue una oportunidad gigante porque justamente estos proyectos, estos eventos en los que he participado, vienen desde el Ministerio de Turismo que me han dado una plataforma bastante amplia, para hacer mi canción, que según yo era para mí, la compuse para mí, pero ver que también puede conectarse como marca país, me sorprendió y espero que se sigan abriendo más puertas”.