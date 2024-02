Series de Netflix que te cautivarán este fin de semana si ya no sabes qué ver

El fin de semana por fin ha llegado y después de sobrevivir a los días más pesados entre el trabajo y pendientes que llegan con ello, lo úlimo que quieres es seguir agobiándote. Por ello, aquí te tenemos una lista de recomendaciones con las mejores series que Netflix ha agregado a su catálogo y que seguramente te cautivarán.

¿Lo mejor? No necesitas pensar demasiado, sólo dejarte llevar por sus historias fantásticas que te invitan a soñar. Una vez que empieces a verlas, no podrás detenerte y es casi posible que las termines para antes de que acabe el domingo. Y si no te da tiempo, tranquila que puedes guardarlas para después (sólo no las pierdas de vista porque están dando mucho de qué hablar).

Estas son las series de Netflix perfectas para ver el fin de semana

Avatar: La leyenda de Aang

Avatar, la leyenda de Aang Una historia de amistad, redención y el equilibrio entre el bien y el mal. (Netflix)

Cuando se estrenó en 2005 por Nickelodeon, Avatar: La leyenda de Aang se ganó un lugar especial en el corazón de muchos por su impresionante animación, así como su narrativa rica y envolvente, que combinaba elementos de fantasía y aventura con mensajes profundos de amistad y buenos valores. Ahora, Netflix está apostando por una versión live-action con un giro más dramático y maduro pero con momentos emocionantes y conmovedores.

Si ya has visto la serie animada, debes tomar en cuenta que esta versión es bastante fiel más no una calca. Si este es tu primer acercamiento, debes saber que la historia gira en torno a Aang, un niño de 12 años con habilidades extraordinarias para controlar los cuatro elementos, lo que lo llevará a tener que entrenarse para convertirse en el próximo Avatar.

Siempre el mismo día

Siempre el mismo día Una mini serie que te hará reflexionar sobre el amor (Netflix)

Si viste la película del mismo nombre, protagonizada por Anne Hathaway o leíste el libro de David Nicholls, es seguro que te encantará esta serie. Claro, evita hacer comparaciones y déjate llevar por la propuesta de Netflix. La historia sigue a Emma y Dexter en la noche de su graduación, el 15 de julio de 1988. Es esa noche cuando los dos se conocen y, a la mañana siguiente, toman caminos separados.

Sin embargo, su encuentro resulta ser mucho más complicado que sólo esa noche. Cada episodio muestra a Emma y Dexter un año mayores en esa misma fecha fatídica. Aunque ambos se han amado desde siempre, la vida tiene planes diferentes para ellos.

Luz: The Light of the Heart

Luz: The Light of the Heart Una telenovela encantadora que está cautivando en la plataforma (Netflix)

“Criada por una amable familia Kaingang, la joven y aventurera colegiala Luz emprende una búsqueda con su compañera luciérnaga para descubrir la verdad sobre sus raíces”, reza la sinópsis de Netflix.

No te dejes llevar por el hecho de que se trata de una telenovela para niños o que está en portugués (cuenta con doblaje y subtitulos) pues tanto su trama como sus protagonistas te conmoverán. Es la historia gira en torno a Luz, una niña huérfana criada por una familia amable que, al cumplir nueve años, se embarca en una aventura para encontrar la verdad sobre sus orígenes. Será en la escuela, junto a sus nuevos amigos que Luz vivirá emocionantes momentos que conmoverán a la audiencia. La primera temporada de Luz cuenta con 6 episodios, lo que la hace digerible para los más pequeños e ideal para los adultos que no tienen demasiado tiempo y quieren ver algo nuevo.

Captivating the King

Series Estas producciones en la plataforma te engancharán (Netflix)

Un drama coreano de época ficticio que fusiona romance y estrategia política. Dirigido por Jo Nam-Kook y escrito por Kim Sun-Deok, la trama sigue la vida del Rey Lee In (interpretado por Cho Jung-Seok), enredado en conflictos reales y políticos, y Kang Hee-Soo (interpretado por Shin Se-Kyung), quien se convierte en espía para buscar venganza. La serie ha estado en el top 10 de la plataforma desde su estreno así que es garantía que te enganchará.