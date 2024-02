¿Quién vendrá por primera vez a Ecuador: Taylor Swift o Travis Scott?

Niels Olsen, ministro de Turismo, publicó un video donde indicó que un nuevo evento masivo “revolucionará el turismo del país” y adelantó que un artista de talla mundial pisará por primera vez Ecuador. Sin embargo, nos dejó en ascuas ya que esto será revelado en el concierto de Luis Miguel de esta noche.

Pero, lo que sí dijo es que el nombre empieza con T y el nombre tiene una S, además tiene una de las mayores fanaticadas del mundo y nunca ha venido al país.

Estas son las pistas que dijo el ministro Olsen:

Un artista cuyo nombre empieza con ‘T’ y el nombre tiene una ‘S’

Tiene las mayores fanaticadas del mundo

Nunca ha venido al Ecuador

Los internautas se lanzaron rápidamente a las redes sociales para lanzar nombres. Los más sonados son: Taylor Swift o Travis Scott. También han dicho que se trata de Tiesto, aunque él sí ha venido a Ecuador.

Imagínense que ilusione a todos con Taylor Swift, y sea, no sé, Travis Scott 💀pic.twitter.com/ai4VUucDd6 — Iván (@aivanmunoz) February 20, 2024

Los fanáticos del rock mencionan que se trataría de The Rollin Stones, aunque también lanzaron otros nombres como The Chainsmokers o The Killers

Nos tocará esperar al concierto del mexicano Luis Miguel, quien cantará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 19:30.

