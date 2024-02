¿Por qué tu ex no te elimina de sus redes sociales? 4 razones por las que lo puede hacer

Pareja Existen diferentes razones por las que tu ex no te elimina de las redes (Tracy Le Blanc / Vera Arsic/Pexels)

Cuando terminas una relación lo más sano para ambos es no tener contacto y eso incluye eliminarse de las redes sociales, pero cuando tu ex no te elimina, te preguntas por qué.

Y es que puedes tener miles de teorías por las que no te elimina de las redes, e incluso, si aún sientes amor, puedes llegar a ilusionarte, pensando que aún quiere estar contigo y puede haber una reconciliación.

Sin embargo, son otras las razones por las que lo hace y aquí te contamos algunas de ellas para que estés alerta y enterada.

Razones por las que tu ex no te elimina de las redes sociales

Tiene sentimiento de posesión y control sobre ti

Una de las razones por las que tu ex no te elimina de las redes puede ser porque tiene un sentimiento de posesión y control sobre ti y teniéndote en las redes puede seguir pendiente de tu vida y lo que haces.

Esto puede suceder si hay sentimientos hacia ti o no, es decir, si aún quiere algo contigo quiere mantenerte vigilada y saber de tu vida, pero si no siente nada por ti también puede hacerlo solo por querer seguir manteniéndote controlada.

Miedo a perder contacto contigo

Tu ex también puede decidir no eliminarte de redes por el miedo que tiene a perder el contacto contigo definitivamente.

Y es que puede que quiera escribirte en un futuro, pues le importas o aún te quiere y si te elimina, esa posibilidad será completamente nula, así que prefiere dejarte.

Tiene curiosidad de qué harás sin él

Otra razón por la que tu ex quiere mantenerte en sus redes y no te elimina es porque siente curiosidad sobre qué vas a hacer sin él.

Tu ex puede que quiera saber si vas a salir con amigas, si tienes un pretendiente, si estás sufriendo, por lo que seguro estará atento a tus publicaciones.

No te quiere perder como amiga

Aunque parezca extraño, muchas veces ese chico no te quiere como pareja, pero sí como amiga, y valora lo que eres y no te quiere perder.

Así que muchas veces para tenerte en su vida y no perderte como amiga, además de evitar dramas, prefiere no eliminarte y te deja en sus redes sociales.