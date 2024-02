Pareja de la influencer acusada de drogar y abusar de su novio sale en defensa y niega todo: “Fue para generar vistas”

Una influencer colombiana, conocida como ‘La Tremenda’, Dailyn Montañéz se encuentra bajo la mira después tras declarar que había drogado y abusado de su novio, Jordan Galván. Esto generó una ola de críticas, pues su revelación indica que el hombre fue víctima de abuso.

Las reacciones de los internautas llevó a Galván a realizar un video para afirmar que todo es mentira y una estrategia de publicidad.

La pareja se casó hace a penas unos días atrás en una ceremonia que se llevó a cabo el 17 de febrero, donde el esposo de la creadora de contenido negó que Dailyn hubiera cometido tales actos.

“Amor, a mí me están diciendo que yo abusé de usted. ¡Imagínese!”, señaló La Tremenda. A lo que Jordan Galván respondió: “Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué”.

Además, la influencer agregó: “aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas.

Cuando este hecho se viralizó por todo internet, los recién casados iban rumbo a Madrid por lo que estuvieron desconectados de redes varias horas y no se enteraron del alcance que tuvieron sus palabras. Recién al llegar al continente europeo se dio cuenta de la polémica que causó, así que decidió publicar un video de cuatro minutos en su cuenta de TikTok para aclarar el tema y pedir disculpas a sus seguidores.

“Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en gran parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real”, expresó la creadora de contenido.

Mostrándose preocupada, Dailyn Montañez recalcó que se dejaron llevar por las emociones: “yo no soy ninguna violadora ni maltratadora, ni manipuladora. En la relación tenemos problemas como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”.

Esta afirmación la apoyo su esposo Jordan Galván que también señaló: “De verdad pedimos disculpas públicas porque estuvimos en nuestro primer podcast y no supimos manejar la emoción, nos dejamos llevar y estamos arrepentidos de eso”.

Los usuarios de redes sociales no creen en sus nuevas declaraciones por lo que no tardaron en reaccionar y estos fueron algunos de los comentarios:

“¿Por qué dijiste todo eso con tanta naturalidad?”;

“Entonces fue verdad o Mentira?”;

“¿Broma? No creo, contó detalles, dijo hasta el nombre de su amigo involucrado, pregunto mas de una ocasión si lo podía contar, decir que es broma no la salva de nada”;

“Honestamente no creo sea mentira cuando Mariam les pidió contaran esa anécdota. Lo que sí es realmente importante es que esa vida es de ellos”.

¿Cuál fue el supuesto abuso?

Durante el más reciente episodio de el Show de Mariam Obregón, se desató la polémica cuando la presentadora del programa le preguntó a La Tremenda por una de sus fantasías sexuales y Montañez reveló: “quería hacerlo eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?”.

Luego indica que un amigo de ella le dio una sustancia, la cual echó al trago de Jordan. “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, le dijo el sujeto.

Así que Dailyn Montañez llevó a cabo las prácticas sexuales sin el consentimiento de su novio. “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”. Dijo entre risas, que lo desnudó, depiló y luego penetró.

Por su parte, el hombre dijo que no recuerda nada de lo que sucedió. “Yo no sabía, yo me levanté, tenía calor y me voy a bañar y cuando me estoy lavando dije ‘ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron’”, dijo el novio.

Por su parte, Montañez justificó sus acciones argumentando que, debido a la resistencia de Julio a probar nuevas prácticas, sintió que no le quedaba otra opción. “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”, declaró la influencer.