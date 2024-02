Anthonny Swagg se disculpa con Daniel Betancourth por su reacción en MasterChef Celebrity Ecuador

MasterChef Celebrity Ecuador está llegando a su final y la competencia es cada vez más tensa. En el último capítulo de esta semana los cocineros se enfrentaron a un reto de presión, el cual consistía de preparar un postre.

Para ello, las celebridades recibieron una clase de la chef Anita Belén en la que aprendieron estrategias para elaborar los dulces. Además, dentro de las condiciones de este reto a cada participante le correspondía una fruta para ser la estrella de su plato, y para la selección de los ingredientes debían portar una máscara de esa misma fruta lo que dificultaba su tarea.

Los enfrentados fueron Gigi Mieles a quien le tocó la fresa; a Luciana Guschmer, la pitahaya; Macarena Valarezo, la piña; a Anthonny Swagg, la calabaza; a Nikki Mackliff, el mango y Daniel Betancourth con la mora.

A la hora de presentar su plato Anthonny Swagg se encontraba expectante del postre que preparó, ‘La calabaza tartoza’, una galleta con crema de limón, merengue, y caramelo de limón. Visualmente el emplatado tenía todas las de ganar. Sin embargo, cuando los chefs lo iban a probar encontraron un grave error, estaba sobrecosido y era difícil de cortar. A pesar de ello, los jueces elogiaron que lograra un buen sabor aunque la calabaza no sea un sabor común para postres.

Esta situación cambió el estado de ánimo de Anthonny y para mala racha del influencer los comentarios que recibió el siguiente participante solo empeoraron el momento.

Anthonny Swagg y Daniel Beta chocando puños antes del conflicto. MasterChef Celebrity Ecuador.

Daniel Betancourth fue llamado a presentar su plato ‘Brownies Betancurt’ en el cual resaltaba la técnica curt y la salsa de mora. Sus compañeros criticaron su elección de postre “es un poco básico” y “a estas alturas yo no llegaría con una galleta o un negrito”, fueron las observaciones de Lu Guschmer; “ya lo había hecho y esa receta no es ni de él”, se sumó José Pacheco; “fue a la segura mi Beta” y “mi postre tenía preparación y técnicas, y me da coraje que celebren a veces postres sencillos, pero ricos”, no se quedó atrás Swagg.

A raíz de este último comentario y sobre todo la reacción de Anthonny captada en pantalla muchos televidentes comenzaron a enviarle comentarios de odio. A esto, el concursante de MasterChef dio algunas declaraciones en sus redes sociales: “Y pensar que me perdí meses del crecimiento de mi hija, no pude despedirme de mi amigo que falleció, no pude despedirme de mi mejor amigo que se fue a otro país para siempre, no pude estar con mi abuela en su enfermedad, dejé mi empresa, perdí dinero, para ver qué solo me hacen...”

Y pensar que me perdí meses del crecimiento de mi hija, no pude despedirme de mi amigo que falleció, no pude despedirme de mi mejor amigo que se fue a otro país para siempre, no pude estar con mi abuela en su enfermedad, dejé mi empresa, perdí dinero, para ver qué solo me hacen💩 — Anthony Steven Lencina Gutiérrez (@Anthonny_Swag) February 17, 2024

Swagg alega que su semblante durante el episodio emitido la noche del 16 de febrero se debía a que estaba atravesando por momentos difíciles, que ha perdido mucho para solo recibir malos comentarios de las personas que ven el programa. “Saben lo que es cocinar varios días con la muerte de un gran amigo en tu cabeza? Yo no sé ni cómo estaba parado...”, agregó Anthonny.

Además, el influencer explicó y ofreció disculpas: “Esta no es la cara de un man ‘envidioso’ es la cara de un man que estaba ahí parado cocinando con el fallecimiento y pérdida de un gran amigo unos pocos días antes… frustración + tristeza = pérdida de cabeza. Una disculpa a mi bro Daniel Betancourth”.