“Me cambió la vida”: Su ex la llamó después de 22 años y se casaron

Cada uno tiene su propia historia sentimental, siempre existe un amor que no pudo ser, esa persona correcta en el momento incorrecto, pero hay casos donde los caminos de la vida los vuelven a unir.

Como le pasó a Magda quien contó cómo su ahora esposo fue su primer novio y cada uno hizo su vida, por 22 años no supieron de ellos. Hasta que un día, ese hombre la volvió a llamar y terminaron juntos, viviendo lo que una vez solo fue un sueño

“Recibo una llamada y me dice mi hijo “te llama un tal Francisco”, yo dije es mi ex novio, fue mi primer novio. En 22 años no sabía nada de él”, contó.

¿Cómo consiguió su número?

La mujer contó que él había sido amigo de sus hermanos y fue buscando hasta dar con el número, ya que ella vivía con uno de sus hermanos.

“Me empieza a platicar que se acaba de divorciar, estuvimos como una o dos horas hablando esa noche. Como a la hora me dice, si te casas conmigo yo te arreglo a ti y a tus hijos los papeles para que tengan la misma oportunidad en Estados Unidos que mis dos hijas”.

Ella aceptó por teléfono y sin verlo por 22 años. “Me pidió matrimonio por teléfono, al mes nos vimos y habló con mis hijos”.